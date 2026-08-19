Ян Доброносов стал гостем одного из самых популярных телешоу Украины (видео)

В шоу говорили о профессии фотографа к профессиональному празднику

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Известный украинский фотограф и фотокорреспондент издания "Телеграф" Ян Доброносов ко Всемирному дню фотографа стал гостем студии "Сніданку" на 1+1. В шоу говорили об этой непростой профессии, особенно во время войны в Украине.

Ян Доброносов в студии "Сніданку". Фото: https://www.facebook.com/yan.dobronosov

Об этом Доброносов рассказал в своем Facebook. Он также поблагодарил ведущих за приглашение и интересную беседу в эфире.

С самого утра был в эфире Сніданку на 1+1. Во Всемирный день фотографа рассказывал о нашей профессии. Спасибо Руслану Сеничкину и Людмиле Барбир за интересный разговор и внимание к нашей профессии! Чуть позже добавлю ссылку на эфир написал Ян Доброносов в подписи к своему посту

Отметим, что 19 августа отмечается Всемирный день фотографа/фии (World Photography Day). Он был учрежден в 2009 году по инициативе австралийского фотографа Корске Ара в честь изобретения дагерротипа в 1839 году.

Ранее "Телеграф" публиковал фоторепортаж Яна Доброносова, который снимал солнечное затмение в Киеве.