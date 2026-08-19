Конец привычным развлечениям в парках? Что предлагают запретить по всей Украине

Инициаторы обращения хотят ввести гуманную альтернативу

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В Украине требуют полностью запретить эксплуатацию животных ради развлечений и коммерческой выгоды в парках, скверах и других зонах отдыха. По словам зоозащитников, живые существа во время "работы" испытывают хронический стресс, страдают от истощения и зачастую лишены элементарного доступа к воде, полноценному отдыху и необходимой ветеринарной помощи.

Соответствующая петиция появилась на официальном портале Кабинета Министров Украины. Инициатор обращения Олеся Долбыш акцентирует внимание на том, что лошади и пони вынуждены проводить долгие часы на открытом воздухе в условиях городского шума и зноя, перевозя посетителей ради заработка владельцев.

Животные не являются аттракционами. Они чувствуют боль, усталость, страх и нуждаются в должном уходе. Использование живых существ как средства развлечения противоречит принципам гуманного отношения к животным и европейским стандартам защиты их благосостояния. Олеся Долбыш

Инициаторы петиции просят Кабмин о следующих действиях:

Наложить полный запрет на предоставление платных услуг с участием животных (катания, фотосессии и т. д.) в общественных пространствах.

Установить жесткую административную ответственность и штрафные санкции за пренебрежение этим запретом.

Обеспечить строгий мониторинг соблюдения норм законодательства о защите животных.

Активно внедрять современные и гуманные развлекательные альтернативы для горожан, исключающие эксплуатацию живых существ.

Сбор подписей под данной инициативой начался 17 августа 2026 года, и для того чтобы правительство официально рассмотрело документ, ему необходимо заручиться поддержкой 25 тысяч граждан в течение 90 дней. На момент публикации материала петиция собрала 21 подпись.

Стоит отметить, что подать электронную петицию на правительственном портале имеет право каждый гражданин Украины, однако все изложенные в ней предложения выражают исключительно личную позицию автора. Даже если инициатива успешно наберет необходимые 25 тысяч голосов, такие обращения имеют для представителей власти лишь рекомендательный статус и далеко не всегда трансформируются в полноценные нормативно-правовые акты.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на сайте Кабмина появилась петиция, предлагающая обязать застройщиков строить высотные жилые дома с защищенными комнатами в каждой квартире либо на каждом этаже. Подобная система выстроена в Израиле.