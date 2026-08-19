Кто принимает решение относительно Украины в Брюсселе: путеводитель по институциям ЕС на простом языке

Разбираемся, что каждая евроинституция делает для Киева.

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Совет ЕС, Евросовет, Еврокомиссия, Европарламент… В названиях институтов и их обязанностях легко запутаться даже некоторым журналистам. Но именно в этих кабинетах решается, когда Украина сможет стать членом ЕС, сколько миллиардов помощи мы получим и какие санкции окончательно дожмут агрессора.

Кто пишет законы, кто распоряжается миллиардным бюджетом, а кто собирается на саммиты только для важнейших решений? "Телеграф" рассказывает о главных институциях Евросоюза на простом и понятном языке.

Европейская Комиссия

Если представить ЕС как одну большую страну, то Еврокомиссия выполняет роль ее правительства, то есть главного исполнительного органа. Ее штаб-квартира – знаменитое 13-этажное здание-крест Берлемон в Брюсселе. Во главе стоит президент — с 2019 года это Урсула фон дер Ляен. Вместе с ней работает команда из 26 еврокомиссаров, по одному от каждой страны ЕС.

Все они служат исключительно в интересах блока, а не отдельных государств-членов.

Это единственная институция ЕС с правом законодательной инициативы. Ни один европейский закон не появится до тех пор, пока Еврокомиссия не напишет его проект. Это также строгий ревизор, который следит за тем, чтобы все 27 стран четко выполняли европейские законы. Если какое-то государство нарушает нормы, Комиссия без колебаний выписывает штрафы или идет в Суд ЕС.

Еврокомиссия разрабатывает долгосрочный бюджет Евросоюза, распределяет средства по программам и контролирует расходы.

Европейская комиссия. Фото Википедия

Какая роль для Украины:

"Чек-ап" реформ: именно Комиссия оценивает, насколько Украина готова к вступлению, готовит детальные аналитические отчеты о темпах реформ и приближении украинского законодательства к европейскому. Также дает официальный "зеленый свет" для открытия новых переговорных кластеров.

Интересный факт: европейская комиссар по вопросам расширения Марта Кос держит в своем кабинете специальную доску. Она лично отслеживает и обозначает прогресс каждой страны-кандидата, превращая долгий путь Украины, Молдовы или Албании в ЕС в вполне конкретные измеряемые шаги.

Архитектор помощи: институт определяет условия, разрабатывает правила и перечисляет многомиллиардные пакеты макрофинансовой поддержки. К примеру, в прошлом году именно специалисты в Берлемоне разрабатывали предложение по кредиту для Киева на 90 миллиардов евро.

Ключевая роль в санкциях: каждый новый пакет ограничений против РФ рождается в тесном сотрудничестве нескольких институтов. Именно Еврокомиссия просчитывает экономические удары — от отключения банков до ограничений против "теневого флота". В то же время, дипломатическая служба ЕС (EEAS) готовит списки подсанкционных лиц, которые помогают Владимиру Путину вести агрессивную войну против Украины.

Еврокомиссия также отвечает за реализацию политик ЕС, например, вправе решать торговые вопросы с партнерами. Исключением является внешняя политика и безопасность — это направление возглавляет Кая Каллас как высокая представительница ЕС, которая также занимает должность вице-президента Комиссии.

Совет Европейского Союза

Это главный законодательный орган блока, в котором заседают министры правительств всех 27 стран-членов. Если Еврокомиссия выступает в роли правительства ЕС, то Совет ЕС вместе с Европарламентом – это его двухпалатный парламент.

Это не постоянный коллектив лиц, а скорее сменная команда. В зависимости от темы встречи в Брюссель прилетают соответствующие члены правительства: если обсуждают аграрную политику — собираются министры сельского хозяйства, если помощь Украине или военные вопросы — министры иностранных дел или обороны.

Ни один проект, подготовленный Еврокомиссией, не станет реальным законом без одобрения Совета ЕС. Он подробно изучает, правит и голосует за каждый предложенный документ.

Вместе с Европарламентом профильные министры определяют, куда и в каком объеме пойдут общие деньги Евросоюза. Кроме того, Совет ЕС согласовывает экономические, финансовые и социальные направления действий всех стран-членов.

У Совета ЕС нет одного постоянного руководителя среди стран. Каждые шесть месяцев одно из государств-членов берет на себя роль председателя. Сейчас это Ирландия, после нее – Литва. Председательствующая страна определяет приоритеты повестки дня, готовит встречи и ищет компромиссы между всеми государствами-членами.

Какая роль для Украины:

Окончательное слово по поводу санкций: именно Совет ЕС единогласно голосует за каждый новый пакет ограничений против Кремля. Если хоть одна страна наложит вето — предложение не проходит. Это часто бывало в случае с Венгрией и Словакией, которые блокировали пакеты по своим соображениям.

Зеленый свет для оружия и финансов: решение о выделении военной и финансовой помощи Украине утверждается на заседаниях министров.

К примеру, речь о выделении траншей в рамках Ukraine Facility — спецпрограммы ЕС на 50 млрд евро для Украины на 2024-2027 годы.

Это финансовая подушка безопасности для нашего бюджета и восстановления, которая предоставляется регулярными платежами в обмен на проведение конкретных реформ.

Если упростить: Еврокомиссия — бухгалтер и архитектор помощи, а Совет ЕС — начальник, подписывающий чек.

Ключи для вступления: открытие каждого нового блока переговоров о членстве Украины в ЕС требует единогласного одобрения всех 27 министров.

Заседания Совета ЕС и Европейского совета проходят в здании «Европа» и здании Юста Липсия. Фото ArchDaily

Европейский Совет

Это клуб высшей лиги Евросоюза. Если Совет ЕС – это заседание министров, то Евросовет – уровень первых лиц: здесь за одним столом собираются президенты и премьер-министры всех 27 стран-членов, а также главы Еврокомиссии и самого Евросовета. Последнюю сейчас возглавляет Антониу Кошта, бывший премьер-министр Португалии. До него этот пост занимал Шарль Мишель — да тот самый, которого в украинских СМИ шутливо называли "двойником Дениса Шмыгаля".

Этот орган не пишет детальных законов, а определяет общий политический курс и стратегические приоритеты всего блока. И, безусловно, завершение войны в Украине и наша победа среди ключевых из них.

Кроме того, Евросовет – это главная площадка для кризисного менеджмента. Когда возникает спор, который не могут разрешить на более низких уровнях (например, блокирование финансирования для Киева), лидеры лично собираются в Брюсселе и ищут компромиссы — нередко во время напряженных заседаний, продолжающихся до поздней ночи.

Подробно об одной из таких драматических встреч "Телеграф" рассказывал в материале "Хорошо для Украины, сложно для Европы: что происходило "за кулисами" решения по кредиту".

Действующий состав Европейского Совета

Обычно Евросовет принимает решение консенсусом, то есть ни одна страна не должна быть против. Это означает, что голос самого маленького государства весит столько же, сколько и голос мощнейшей экономики. Поэтому каждое итоговое заявление его саммитов является важным консолидированным политическим сигналом для Кремля: Европа остается непоколебимой в своей поддержке Украины.

Европейский парламент

Это единственная институция ЕС, которую граждане Евросоюза выбирают на прямых выборах каждые пять лет. По сути это голос 450 миллионов избирателей.

В настоящее время в парламенте работают 720 депутатов. Они заседают в двух городах: французском Страсбурге, где проходят официальные пленарные сессии и Брюсселе, где работают комитеты.

Парламент не может самостоятельно подавать новые законы, но подробно обсуждает, вносит правки и голосует за них. Ни один европейский документ не вступит в силу без согласия депутатов. Вместе с Советом ЕС Европарламент утверждает бюджет Евросоюза и контролирует, как тратится каждый евроцент.

Кроме того, Парламент утверждает состав Еврокомиссии и ее руководителя (например, голосовал за назначение Урсулы фон дер Ляен) и имеет право отправить Комиссию в отставку через вотум недоверия.

В Европарламенте депутаты сидят не по странам (скажем, немцы с немцами, а поляки с поляками), а по политическим взглядам. Они объединяются в общеевропейские фракции: правоцентристы ("Европейская народная партия"), социал-демократы, "зеленые", либералы, ультраправые ("Патриоты за Европу") и так далее.

Европейский парламент в Брюсселе Фото Википедии

Какая роль для Украины:

Адвокат нашего государства Европарламент и отдельные евродепутаты традиционно занимают наиболее проукраинскую позицию среди всех институтов ЕС, ведь обычно не обременены дипломатическими реверансами и ограничениями, от которых зависят национальные правительства. Именно евродепутаты первыми призывают предоставлять Украине больше оружия, ускорять вступление в ЕС, усиливать санкции и инициируют голосование за соответствующие резолюции.

Друзья в стенах парламента: в Европарламенте функционирует Группа друзей Украины – неофициальное объединение евродепутатов из разных политических фракций и стран.

Кроме того, действует и официальный орган — Делегация в Парламентский комитет ассоциации Украина — ЕС. Ее возглавляет финский евродепутат Пекка Товери – генерал-майор в отставке и бывший начальник разведки Сил обороны Финляндии. Делегация отвечает за межпарламентское сотрудничество, проводит совместные заседания с народными депутатами Верховной Рады и готовит рекомендации для остальных европейских институтов.

Голосование за деньги и расширение: все ключевые финансовые решения для Киева, а также окончательное соглашение о вступлении Украины в ЕС обязательно должно быть ратифицировано голосованием в Европарламенте.

Инфографика "Телеграфа"

Совет Европы

Это главная ловушка для всех, кто начинает разбираться в евроинтеграции. Несмотря на подобное название и даже флаг, он вообще не является институцией Европейского Союза.

Это полностью независимая международная организация, которая возникла значительно раньше ЕС — еще в 1949 году.

В то время как в ЕС входят 27 стран, в Совет Европы — 46 государств (почти весь европейский континент, включая Великобританию, Швейцарию, Турцию). В 2022 году из Совета Европы была исключена Россия.

Совет Европы в Страсбурге. Фото из открытых источников

Если ЕС занимается экономикой, законами, финансами и внешней политикой, то Совет Европы занимается преимущественно правами человека, демократией и верховенством права. Европейский суд по правам человека – это, пожалуй, самый известный орган Совета Европы. Именно сюда граждане любой из стран-членов могут подать иск против собственного государства, если считают, что их фундаментальные права были нарушены.

Украина является полноправным членом Совета Европы с 1995 года. Именно под эгидой Совета Европы создается Специальный трибунал по преступлению агрессии РФ и уже функционирует Реестр ущерба, нанесенного российской агрессией, который собирает доказательства для будущих репараций.

Сложная система институтов только на первый взгляд кажется запутанным лабиринтом. На самом деле, это четко слаженный механизм: Еврокомиссия готовит и просчитывает решения, Европарламент придает им демократический импульс и политическое давление, а Совет ЕС и Евросовет принимают окончательные вердикты на уровне правительств и лидеров государств. В то же время Совет Европы, хоть и находится за пределами блока, делает свою не менее важную работу.