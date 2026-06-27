З Днем Конституції! Добірка красивих картинок для привітання зі святом 28 червня

Не забудьте привітати рідних із днем нашої свободи

Щороку 28 червня українці відзначають одне з найважливіших державних свят — День Конституції України. У 2026 році ця дата припадає на неділю.

Саме цього дня у 1996 році Верховна Рада після багатогодинного безперервного засідання ухвалила Основний Закон держави, який закріпив суверенітет України, права і свободи громадян, а також визначив принципи функціонування державної влади. Сьогодні День Конституції має особливе значення.

Під час повномасштабної війни українці щодня захищають не лише свою землю, а й цінності, закріплені в Основному Законі — незалежність, демократію, свободу та право самим визначати майбутнє своєї держави. Саме тому 28 червня багато людей вітають одне одного зі святом, висловлюючи побажання миру, сили та незламності.

"Телеграф" підготував для вас найкрасивіші листівки, щоб ви могли привітати близьких із Днем Конституції. Надішліть колегам, друзям, родичам, батькам яскраву картинку у месенджерах.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначається свято Петра і Павла у 2026 році. Тепер — не 12 липня.

Листівки для привітання з Днем Конституції України

Листівки для привітання з Днем Конституції України

Листівки для привітання з Днем Конституції України

Листівки для привітання з Днем Конституції України