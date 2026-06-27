Рус

З Днем Конституції! Добірка красивих картинок для привітання зі святом 28 червня

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Привітання у картинках із Днем Конституції 2026
Привітання у картинках із Днем Конституції 2026. Фото Згенеровано Gemini

Не забудьте привітати рідних із днем нашої свободи

Щороку 28 червня українці відзначають одне з найважливіших державних свят — День Конституції України. У 2026 році ця дата припадає на неділю.

Саме цього дня у 1996 році Верховна Рада після багатогодинного безперервного засідання ухвалила Основний Закон держави, який закріпив суверенітет України, права і свободи громадян, а також визначив принципи функціонування державної влади. Сьогодні День Конституції має особливе значення.

Під час повномасштабної війни українці щодня захищають не лише свою землю, а й цінності, закріплені в Основному Законі — незалежність, демократію, свободу та право самим визначати майбутнє своєї держави. Саме тому 28 червня багато людей вітають одне одного зі святом, висловлюючи побажання миру, сили та незламності.

"Телеграф" підготував для вас найкрасивіші листівки, щоб ви могли привітати близьких із Днем Конституції. Надішліть колегам, друзям, родичам, батькам яскраву картинку у месенджерах.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли відзначається свято Петра і Павла у 2026 році. Тепер — не 12 липня.

Листівки День Конституції України
Листівки для привітання з Днем Конституції України
Картинки День Конституції України
Листівки для привітання з Днем Конституції України
День Конституції України вітання
Листівки для привітання з Днем Конституції України
День Конституції України картинки для вайбер
Листівки для привітання з Днем Конституції України
День Конституції України картинки колегам
Листівки для привітання з Днем Конституції України
Теги:
#День Конституції #Картинки #Листівки #Привітання