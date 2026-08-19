Миллионер на государственных харчах: как нардеп Кириченко получает компенсацию за жилье, где не живет, и за проезд, имея 13 авто

Народный избранник не забывает пользоваться бюджетными льготами

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Пока страна затягивает пояса, отдельные народные избранники продолжают пользоваться бюджетными льготами, которые часто выглядят как откровенное издевательство. Один из самых богатых аграриев парламента Николай Кириченко годами получает компенсацию за аренду квартиры и проезд.

Мы выяснили, что арендодатель депутата давно о нем забыла, а его семья тем временем купила элитную недвижимость в столице.

Подробности – в материале.

Аграрный магнат с депутатским значком

Николай Кириченко, которому сейчас 42 года, пришел в политику как успешный аграрный бизнесмен из Харьковской области. Его путь начался еще в 2002 году с регистрации ФОП, а затем он построил настоящую сельскохозяйственную империю, в которую входили фермерские хозяйства "Кириченко М." (в 2023 году получило название "Агро-Борова") и "Юг", частная агрофирма "Злагода" и т.д.

Николай Кириченко

Кириченко избирался в Харьковский областной совет, где и получил свой первый "антикоррупционный опыт". В частности, депутат забыл подать в НАПК сообщение о существенных изменениях в имущественном положении, а речь шла о приобретении в 2017-2018 годах 48 земельных участков общей стоимостью 4,6 млн грн. Дело дошло до суда, Кириченко вину признал, сославшись на "правовую неосведомленность". Наказанием стал штраф в 1 700 грн и внесение данных в Госреестр лиц, совершивших коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение.

Статус народного депутата (избран в ВР от партии "Слуга народа") не добавил Кириченко дисциплинированности в отчетности. По результатам проверки его декларации за 2020 год, НАПК зафиксировало недостоверные сведения на сумму 1,6 млн грн. "Забывчивость" снова коснулась земельных активов — нардеп не указал 4 участка, а относительно еще нескольких десятков предоставил некорректные сведения об их кадастровых номерах и стоимости. Кроме того, он скрыл информацию о доме в селе Долгенькое Изюмского района, где был прописан. Плюс "не показал" элитный Range Rover L405, приобретенный женой в лизинг почти за 5 млн грн.

Фрагмент вывода НАПК

Активы семьи Кириченко впечатляют и сейчас. Согласно последним данным, в собственности депутата 268 объектов недвижимости – это гектары чернозема в Харьковской области. Наличные сбережения семьи также не указывают на нужду: по результатам 2025 года нардеп задекларировал 650 тыс. долларов США и 1,5 млн грн.

Особого внимания заслуживает автопарк Николая Кириченко. В реестре МВД за ним значатся 13 записей о транспортных средствах. В перечне 5 грузовых КАМАЗов, 2 специализированных прицепа СЗАП, 2 ВАЗа, остальное – современные внедорожники. Последние приобретения датированы 2024 годом – депутат купил Mitsubishi Pajero Sport (2011 г. в.) за 385 тыс. грн, а в течение 2025 – три автомобиля Renault Duster. Один из автомобилей 2013 г. в., как следует из деклараций, обошелся в 490 тыс. грн, стоимость еще двух обозначена как "не известная".

Квартира-призрак и элитные Липки

Несмотря на колоссальное состояние, Николай Кириченко ежемесячно исправно подает заявления на получение компенсации за наем жилья в столице (суммы колеблются от 19,5 до 20 тыс. грн в месяц). На основе анализа платежных трансакций Аппарата ВРУ мы подсчитали, что в 2025 году по этой статье нардеп получил 173,9 тыс. грн, а с начала 2026 года – еще 79 тыс. грн.

Трансакция по оплате компенсации стоимости аренды жилья

В декларации нардепа есть строчка об аренде квартиры у гражданки "Торщина Инна". Тем не менее журналисты "Телеграфа" обнаружили ряд странных моментов: площадь объекта в документах не указана, а человека с такими данными в соответствующих базах найти не удалось.

В то же время выяснилось, что сдачей недвижимости в столице занимается ФОП Торшина Инна Владимировна (фамилия через "ш", а не "щ", как в декларации нардепа). Мы дозвонились по Торшиной, которая заверила: Николай Кириченко не арендует у нее жилье уже как минимум два года. По ее словам, отношения с нардепом были формальными и ограничивались вопросами аренды.

Информация о квартире. Скриншот декларации

Конечно, можно предположить, что Николай Александрович снова "забыл" изменить данные об аренде. Однако никаких других сведений о найме в открытых реестрах не найдено, а компенсация продолжает начисляться по старой схеме.

Ситуация выглядит еще абсурднее, если опять-таки посмотреть на данные об имущественном положении семьи. Официально в декларации Кириченко указывает местом фактического проживания дом площадью 107,4 кв. м в селе Высшее Соленое Харьковской области, которое принадлежит его 70-летней матери, Лидии Николаевне. Кроме того, он имеет право пользования квартирой жены Яны в пгт Боровая.

Однако жить в Киеве за государственный счет миллионер продолжает даже тогда, когда его семья обзавелась собственными "квадратами" в столице. Ведь в конце января 2026 года мать нардепа приобрела квартиру площадью 48 кв. м в доме №14-А на ул. Андрея Верхогляда (ЖК Delmar). Это буквально по соседству от домов, которые относятся к ЖК "Новопечерские Липки", где арендовал жилье Кириченко (по крайней мере, здесь имеет в собственности квартиры ФОП Торшина).

Дом 14-А по улице Андрея Верхогляда в Киеве

Отметим также, что, несмотря на наличие автомобилей, нардеп регулярно получает компенсацию за проезд. Например, в 2025 году это было 11 выплат на общую сумму 82,5 млн грн, а в 2026 году – уже 30 тыс. грн.

Золотые отпуска

В начале 2026 года Кириченко получил еще два весомых "подарка" от государства — компенсации за неиспользованные отпуска на общую сумму 494,6 тыс. грн. Даже этой суммы, если не принимать во внимание другие активы депутата ВР, вполне хватило бы на оплату аренды жилья в столице.

Информация о компенсации за неиспользованные отпуска. Скриншот декларации

Однако Кириченко выбрал другой путь. Следует признать: указывая место жительства на Харьковщине и аренду в Киеве, нардеп юридически будто бы соблюдает правила. Ведь формально закон "О статусе народного депутата Украины" дает избранникам право на компенсацию аренды жилья, если они не имеют в Киеве недвижимости в собственности и прописаны дальше чем за 30 км от столицы.

Однако возникает этическая дилемма. Допустимо ли получать компенсацию за жилье, которое фактически не арендуешь, и если у членов твоей семьи есть недвижимость в столице, и получать деньги за проезд, имея в собственности элитный автопарк? "Телеграф" обратился к Николаю Кириченко с такими вопросами и попросил прояснить ситуацию с съемом жилья в столице.

Ситуация с "призрачной" арендой Кириченко подсвечивает системную проблему, отсутствие реального контроля за целевым использованием депутатских выплат. Мы направили запрос в Аппарат Верховной Рады Украины с просьбой разъяснить, есть ли возможность верифицировать данные, которые предоставляют депутаты, претендуя на компенсации, и могут ли народные избранники получить отказ, если имеют немалое состояние.

Имея объективные сомнения относительно реальности аренды жилья Кириченко – от систематических ошибок в фамилии владелицы до утаивания площади объекта и опровержения факта проживания г-жой Торшиной, – "Телеграф" официально обращается к НАПК. Мы просим Агентство предоставить правовую оценку фактам получения государственных средств за жилье, в котором народный избранник не проживает.