Не выбрасывайте банки из-под соусов и консервации: они могут стать отличным элементом декора (фото)

Повторное использование стекла помогает снизить количество отходов и сохранить окружающую среду

Во многих домах стеклянные банки из-под консервации или соусов месяцами накапливаются в шкафах или сразу отправляются в помойку. Однако эксперты по дизайну интерьера призывают не спешить избавляться от этих емкостей.

Перед тем как превратить банку в дизайнерскую вещь, мастера советуют тщательно подготовить ее: снять крышки, удалить этикетки и остатки клея. Для идеального очищения поверхности стекла рекомендуется на несколько часов замочить емкость в растворе с белым уксусом, пишет losandes.

Вот несколько креативных и практических идей, как подарить стеклянным банкам вторую жизнь:

Минималистичные вазы для цветов. Достаточно заполнить банку водой и поставить туда живые или засушенные цветы. Чтобы добавить изделие изящества и хендмейд-шарму, шейку банки можно обернуть джутовой веревкой (шпагатом), кружевом или цветными лентами.

Минималистичные вазы для цветов из стеклянных банок. Фото — искусственный интеллект

Декоративные кашпо и горшки. С помощью акриловых красок, лент или специальной массы для моделирования стеклянную емкость можно превратить в яркий органайзер для канцелярии или оригинальный горшок. Такие изделия прекрасно подходят к интерьеру рабочих столов, полок или прикроватных тумбочек.

Из стеклянных банок можно создать декоративные кашпо и горшки. Фото — искусственный интеллект

Комнатные минитеррариумы. Банки с широким горлышком идеально подходят для создания маленьких экосистем. На дно выкладывают мелкие камни, добавляют почву и высаживают неприхотливые миниатюрные растения (например, суккуленты).

Комнатные минитеррариумы из стеклянных банок. Фото — искусственный интеллект

Домашние аромадифузоры и подсвечники. Стеклянные емкости можно использовать для создания индивидуальных ароматизаторов с использованием эфирных масел. Также внутрь банки можно поместить светодиодные LED-гирлянды или свечи, что создаст уютную атмосферу как в комнате, так и во время отдыха на террасе или во дворе.

Домашние аромадифузоры и подсвечники. Фото — искусственный интеллект

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