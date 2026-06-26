Не спешите выбрасывать: 5 способов использовать пустые бутылки от моющих средств

Дайте вторую жизнь бытовым отходам

Вместо того чтобы выбрасывать пустые пластиковые бутылки от отбеливателя или средства для мытья посуды, их можно использовать повторно. Они изготовлены из прочного пластика, имеют удобные ручки и крышки, поэтому легко превращаются в полезные вещи для дома.

Для этого достаточно хорошо вымыть их от остатков химии и проявить немного фантазии, пишет Los Andes.

Лейка для полива

Один из самых простых вариантов – сделать садовую лейку. Для этого нужно проделать несколько небольших отверстий в крышке, налить воду и использовать емкость для полива комнатных растений или грядок.

Органайзер для бытовых мелочей

Если разрезать пополам бутылку, получится вместительный контейнер для губок, щеток, перчаток, инструментов или других мелких вещей. Его можно поставить на полку или повесить за ручку.

Полезные мелочи

Контейнер для пищевых отходов

Бутылка с крышкой может стать компактной емкостью для органических отходов на кухне. Закрытая крышка поможет сдерживать противные запахи, а сам контейнер просто мыть после использования.

Держатель для пакетов

Еще одна практичная идея – сделать диспенсер для полиэтиленовых пакетов. Для этого нужно вырезать отверстие сбоку бутылки, сложить пакеты один в один и вытаскивать их через горлышко по одному.

Подвесная корзина

Из большой бутылки можно сделать подвесной контейнер для прищепок, тряпок, щеток или других хозяйственных вещей. Достаточно аккуратно вырезать переднюю часть, зашлифовать края и, по желанию, покрасить или декорировать поверхность.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о 7 способах использовать пластиковый контейнер из-под мороженого.