Меняла название пять раз: как раньше выглядела самая старая площадь Харькова

Некоторые здания можно увидеть только на старых фото

Площадь Конституции в Харькове — место, где история города буквально лежит под ногами. Сегодня это оживленный центр, окруженный памятниками архитектуры, а несколько столетий назад здесь кипела совсем другая жизнь. На площади торговали, протестовали, разрушали, строили и перестраивали здания.

Старые фотографии помогают увидеть площадь такой, какой ее уже не застать — с конными экипажами, дореволюционными фасадами и зданиями, которых давно нет.

Площадь Конституции появилась практически одновременно с самим Харьковом. Когда построили Харьковскую крепость, рядом с ней естественным образом сформировалось открытое пространство, которое со временем и стало главной площадью города.

Николаевская площадь в Харькове, приблизительно 1881-1899 годы

Со второй половины XVII века площадь называли Ярмарочной. Это было не случайно, так как здесь проходила Успенская ярмарка, одна из крупнейших в регионе. Сюда съезжались купцы из разных губерний, привозили товары на огромные суммы.

Со временем площадь изменила не только функции, но и внешний вид. Когда на ней появился Николаевский храм, ее стали называть Николаевской. Этот храм был важной доминантой пространства, но в 1930 году его разрушили.

Николаевский собор был построен в 1896 году

До XIX века застройка площади в основном была деревянной. По старым снимкам видно, как выглядела площадь в те годы: мощеная улица, конные экипажи, прохожие в шляпах и пальто, вывески магазинов на первых этажах домов.

Позже начали строить каменные здания. Одним из таких сооружений стал дом Дворянского собрания.

Дом Дворянского собрания построили в 1814—1820 годы. Здание разрушено в 1943 году

К началу XX века площадь уже выглядела как полноценный административный и деловой центр. Здесь появлялись банки, доходные дома, учреждения. Архитектура становилась более монументальной и разнообразной. Одним из знаковых зданий стал Земельный банк.

Земельный банк в Харькове

XX век принес не только изменения в архитектуре, но и новые названия. В 1919 году площадь переименовали в честь большевика Тевелева. Спустя несколько десятилетий, в 1975 году, она получила название Советской Украины.

Дом труда

Свое нынешнее название — площадь Конституции — это место получило в 1996 году.