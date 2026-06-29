Вы всегда ее выбрасывали: как старая зубная щетка поможет в ежедневных делах

Простая вещь, которая решает десятки мелких проблем в доме

Старые зубные щетки обычно просто выбрасывают, хотя они еще могут пригодиться в быту. Благодаря удобной форме и жесткому ворсу они подходят для различных мелких и точных работ по дому.

Их можно использовать для очистки труднодоступных мест, где обычные губки или тряпки не справляются. Также они пригодятся для мелких бытовых задач, требующих аккуратности. Подробнее об этом написал "Телеграф".

Способы, где ее использовать

Щетку можно использовать в творчестве – например, для создания брызг красками или интересных текстур в рисунках и декоре. Также она пригодится для мелкого ухода за вещами.

В обиходе щеткой удобно чистить труднодоступные места: клавиатуру, пульты, вентиляционные отверстия или зарядные устройства. Она легко проникает в узкие щели, где скапливается пыль.

Еще один вариант – использование в DIY-проектах. Ею можно наносить клей, смешивать небольшие порции материалов или очищать мелкие детали, монеты или резьбу. Также смоченная щетка помогает подбирать мелкие предметы, например бисер или винтики.

Отдельно ее можно применять и в уходе за животными – для очищения лап или аккуратного вычесывания шерсти.

Где использовать старую зубную щетку. Фото: сгенерированное ИИ для "Телеграфа"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как пластиковые бутылки помогут навести порядок в доме и пригодятся в саду.