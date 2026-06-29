Ви завжди її викидали: як стара зубна щітка допоможе у щоденних справах

Проста річ, яка вирішує десятки дрібних проблем у домі

Старі зубні щітки зазвичай просто викидають, хоча вони можуть ще бути корисними в побуті. Завдяки своїй зручній формі та жорсткому ворсу вони підходять для різних дрібних і точних робіт удома.

Їх можна використовувати для очищення важкодоступних місць, де звичайні губки чи ганчірки не справляються. Також вони стають у пригоді для дрібних побутових завдань, які потребують акуратності. Детальніше про це написав "Телеграф".

Способи її застосування

Щітку можна використовувати в творчості — наприклад, для створення бризок фарби або цікавих текстур у малюнках і декорі. Також вона стане у пригоді для дрібного догляду за речами.

У побуті щіткою зручно чистити важкодоступні місця: клавіатуру, пульти, вентиляційні отвори або зарядні пристрої. Вона легко проникає у вузькі щілини, де накопичується пил.

Ще один варіант — використання в DIY-проєктах. Нею можна наносити клей, змішувати невеликі порції матеріалів або очищати дрібні деталі, монети чи різьбу. Також змочена щітка допомагає підбирати дрібні предмети, як-от бісер чи гвинтики.

Окремо її можна застосовувати і в догляді за тваринами — для очищення лап або акуратного вичісування шерсті.

Де використати стару зубну щітку. Фото: згенероване ШІ для "Телеграфу"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як пластикові пляшки допоможуть навести порядок у домі та стануть у пригоді в саду.