Не выбрасывайте это в помойку: как пластиковые бутылки помогут навести порядок в доме и пригодятся в саду

Есть пять простых идей повторного использования

Пустые пластиковые бутылки обычно просто выбрасывают, но им можно дать вторую жизнь. Они легко превращаются в полезные вещи.

Из них можно создать множество вещей, которые облегчают работу в огороде, украшают сад и помогают поддерживать порядок в доме. Подробнее об идеях написал "Телеграф".

Повторное использование пластиковых бутылок

Одно из самых простых применений — системы полива для растений. Если сделать небольшие отверстия в крышке и закопать бутылку у корней, она будет постепенно подавать воду, что особенно удобно в жару или во время отъезда.

Бутылки также можно использовать в качестве минипарников для рассады. Разрезав их пополам, легко создать защиту для молодых растений от холода и ветра. Кроме того, из пластика делают подвесные кашпо для цветов, подходящие для балкона или дачи.

В быту бутылки часто становятся органайзерами. Их используют для хранения круп, пуговиц, гвоздей или других мелких вещей. Достаточно обрезать верхнюю часть или сделать удобное отверстие.

Еще одна идея – самодельные совки или воронки. Из пластмассовой бутылки можно вырезать обычный инструмент для садовых работ без дополнительных издержек.

Как использовать повторно пустые пластиковые бутылки. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как старый противень помогает навести порядок в доме.