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Не выбрасывайте это в помойку: как пластиковые бутылки помогут навести порядок в доме и пригодятся в саду

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Лайфхаки для быта
Лайфхаки для быта. Фото Коллаж "Телеграфа"

Есть пять простых идей повторного использования

Пустые пластиковые бутылки обычно просто выбрасывают, но им можно дать вторую жизнь. Они легко превращаются в полезные вещи.

Из них можно создать множество вещей, которые облегчают работу в огороде, украшают сад и помогают поддерживать порядок в доме. Подробнее об идеях написал "Телеграф".

Повторное использование пластиковых бутылок

Одно из самых простых применений — системы полива для растений. Если сделать небольшие отверстия в крышке и закопать бутылку у корней, она будет постепенно подавать воду, что особенно удобно в жару или во время отъезда.

Бутылки также можно использовать в качестве минипарников для рассады. Разрезав их пополам, легко создать защиту для молодых растений от холода и ветра. Кроме того, из пластика делают подвесные кашпо для цветов, подходящие для балкона или дачи.

В быту бутылки часто становятся органайзерами. Их используют для хранения круп, пуговиц, гвоздей или других мелких вещей. Достаточно обрезать верхнюю часть или сделать удобное отверстие.

Еще одна идея – самодельные совки или воронки. Из пластмассовой бутылки можно вырезать обычный инструмент для садовых работ без дополнительных издержек.

Способы повторного использования пустых пластиковых бутылок
Как использовать повторно пустые пластиковые бутылки. Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как старый противень помогает навести порядок в доме.

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#Бутылки #Лайфхак #Повторное использование