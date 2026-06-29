Как получить деньги за испорченные продукты с нормальными сроками. Работник "АТБ" раскрыл тайну

Главное иметь с собой чек

Многие покупатели сталкиваются летом с тем, что продукты с "АТБ" еще имеют нормальный срок годности, но уже начали портиться. Оказывается, что такие товары можно вернуть и получить деньги обратно.

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник "АТБ". По его словам, пользуется этой возможностью не так много людей, ведь многие просто не знают.

"Покупатель может принести в "АТБ" прокисшее молоко, даже если оно только-только начинает, и получить деньги за него. Для этого следует иметь чек и сам продукт", — объясняет работник.

По его словам, охранник в таком случае обращается к администратору, который проверяет чек, дату годности и решает вопросы. Как правило, все заканчивается возвратом денег. Для наглядности собеседник приводит пример.

"Пришла женщина, принесла молоко не в упаковке производителя, просто перелила в банку, и чек. Говорит, что купила в нашем "АТБ" продукт, открыла, а он испорчен. Ей вернули деньги за товар, молоко вылили в утилизатор, банку отдали. Интересно, что покупала она товар по уцененной цене, где-то 15 грн, а вернули ей полную стоимость — 30 грн", — говорит сотрудник сети.

Он также добавляет, что магазин не может отказать покупателю в возвращении испорченного товара с нормальными сроками. Таким образом, возвращают и надкусанные палочки, и дорогую икру — буквально все пищевые продукты.

"Больше того, можно вернуть всю купленную позицию. То есть купили три бутылки молока, одна испорчена, другие две нормальные. Приносите в магазин и вам возвращают за все три деньги, а молоко забирают. У нас так женщина однажды всю икру отдала и только потому, что на одой и из банок появилась ржавчина, две другие были нормальные", — говорит собеседник.

Для справки

По закону Украины "О защите прав потребителей", в течение 14 дней с момента оформления покупки исправный товар, то есть товар надлежащего качества, по каким-либо причинам не понравившийся покупателю, можно вернуть, соответственно получив потраченные на приобретение средства.

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