Алкоголь выигрывает: почему в "АТБ" в жару почти нет воды в холодильниках

Решение о размещении товара не случайно

Часто холодильники с напитками в супермаркетах "АТБ" и не только забиты в основном алкогольными напитками. Продавщица сети уже рассказала, кто ответственен за это.

Об этой странной политике выкладки товара у кассира "АТБ" спросили у соцсети Reddit. Она ответила.

"Почему летом все холодильники забиты только пивом и невозможно купить холодной воды? Потому как-то зашел в "Миду" (видимо, впервые в жизни) и там было полно воды в холодильниках. Выходит, что "Мида" – магазин здорового человека, а "АТБ" – магаз для алкашей ", – написал один из комментаторов.

В ответе работница "АТБ" сказала, что не только летом, но даже зимой в холодильниках в торговых залах преобладают алкогольные напитки. Товар размещают в соответствии с указаниями, которые магазин получает от центрального офиса. То есть не продавцы решают, что где ставить и будет ли достаточно воды в холодильниках летом.

"Не поверите, зимой тоже там полно пива… К сожалению это не мы решаем, что там будет стоять, нам присылают планограмму выкладки товара, и по ней мы обязаны выставить товар… я не раз материла тех, кто это придумал, потому что смотришь — пять позиций воды, и 15 алкоголя ", — ответила работница.

Почему в "АТБ" в холодильниках много алкоголя, а воды мало

Кто решает, как товар размещают на полках "АТБ"

Фактически расположение любого товара в "АТБ" – это ответственность и указания центрального офиса. Именно здесь руководство утверждает планограммы и схемы выкладки, учитывая товарное соседство и спрос. То есть, когда в отделе овощей помидоры и огурцы лежат рядом, а у картофеля всегда есть лук — это не случайность, это выкладка по планограмме.

Планограмма – это подробная визуальная схема или карта, которая показывает точное место размещения каждого товара на полках магазина. Именно благодаря ей витрины всех "АТБ" в Украине выглядят одинаково.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы в сети массово жалуются на новые карточки STALKER в "АТБ". Уже известно, что с ними не так.