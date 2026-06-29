Як отримати гроші за зіпсовані продукти з нормальними строками. Працівник "АТБ" розкрив таємницю

Головне мати з собою чек

Чимало покупців влітку стикаються з тим, що продукти з "АТБ" ще мають нормальний термін придатності, але вже почали псуватись. Виявляється, такі товари можна повернути та отримати гроші назад.

Про це "Телеграфу" розповів співробітник "АТБ". За його словами, користується цією можливістю не так багато людей, адже чимало просто не знає.

"Покупець може принести в "АТБ" прокисле молоко, навіть якщо воно тільки-тільки починає, та отримати гроші за нього. Для цього слід мати чек та сам продукт", — пояснює працівник.

За його словами, охоронець в такому разі звертається до адміністратора, який перевіряє чек, дату придатності та вирішує питання. Як правило, все закінчується поверненням грошей. Для наочності співрозмовник наводить приклад.

"Прийшла жіночка, принесла молоко не в упаковці виробника, просто перелила у банку, та чек. Каже, що купила в нашому "АТБ" продукт, відкрила, а він зіпсований. Їй повернули гроші за товар, молоко вилили в утилізатор, банку віддали. Цікаво, що купувала вона товар за уціненою ціною, десь 15 грн, а повернули їй повну вартість — 30 грн", — каже співробітник мережі.

Він також додає, що магазин не може відмовити покупцю у повернені товару, який зіпсований, але має нормальні строки. Таким чином повертають і надкусані палички, і дорогу ікру — буквально всі харчові продукти.

"Ба більше, можна повернути усю куплену позицію. Тобто купили три пляшки молока, одна зіпсована, інші дві нормальні. Приносите в магазин і вам повертають за усі три гроші, а молоко забирають. У нас так жінка одного разу всю ікру віддала і тільки тому, що на одні й з банок з'явилась іржа, дві інші були нормальні", — додає співрозмовник.

Для довідки

За законом України "Про захист прав споживачів", протягом 14 днів з моменту оформлення покупки справний товар, тобто товар належної якості, який з будь-яких причин не сподобався покупцю, можна повернути, відповідно отримавши витрачені на придбання кошти.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому в "АТБ" в холодильниках влітку більше пива, ніж води.