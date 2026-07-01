В Польше за три месяца украинцам можно заработать на квартиру: кому столько платят

Это хорошая возможность заработать за сезон

Во время сезона сбора урожая в Польше операторы комбайнов пользуются высоким спросом. Из-за нехватки квалифицированных кадров аграрии вынуждены поднимать оплату труда, предлагая достаточно высокие сезонные заработки.

В некоторых хозяйствах стандартная ставка составляет около 65,60 злотых нетто в час и она охватывает как работу на комбайне, так и его обслуживание, как написали в "liber tatea".

В других случаях применяют смешанную систему: 28,70 злотых в час простоя работы и 45,09 злотых за каждый час фактического скашивания, что вместе может давать примерно 73,79 злотых нетто в час.

Комбайн в поле. Фото: lectura-specs

Также распространена оплата за площадь: оператор получает около 10% стоимости обработки гектара. К примеру, если за гектар платят 450,93 злотых, работнику достается 45,09 злотых нетто.

На больших фермах при интенсивной работе опытные операторы могут заработать до 32 795 злотых нетто примерно за шесть недель. В итоге за сезон доход может превышать 36 900 злотых и достигать около 9000 евро.

То есть, украинцы за сезон могут заработать около 460 000 гривен, если обменивать по курсу в 51,10 гривен. За эти деньги можно купить квартиру в Днепре, согласно объявлениям на "olx".

Объявления о продаже квартир в Днепре. Фото: olx

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько украинка может зарабатывать, работая сиделкой в Германии.