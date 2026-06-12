Не только ІТ. Какие профессии могут приносить до 20 тысяч долларов в месяц

Некоторые направления дают шансы зарабатывать много

Украинские выпускники должны определиться, куда поступить на обучение. Большое значение в выборе будущей профессии имеет зарплата. "Телеграф" спросил у искусственного интеллекта, какие профессии дадут шанс в будущем зарабатывать 20 000 долларов (около 895 тысяч гривен) в месяц.

Три направления обучения, которые в перспективе могут позволить выйти на уровень зарплаты в 20 тысяч долларов, назвал искусственный интеллект ChatGPT. Важно понимать, что такого дохода невозможно достичь сразу после обучения. Он может быть только следствием лет развития в профессии или бизнесе. Однако этот путь начинается именно с выбора направления.

Три направления с лучшим потенциалом выйти на зарплату в 20 000 долларов

Программная инженерия и искусственный интеллект

Обучение: компьютерные науки, программная инженерия, математика, AI

компьютерные науки, программная инженерия, математика, AI Должности: инженер-программист или разработчик программного обеспечения, инженер по машинному обучению, инженер-исследователь в сфере искусственного интеллекта

Доход в 20 тысяч долларов в месяц возможен при условии работы в международных компаниях. Например, Google, OpenAI, Microsoft и т.д.

Медицина (высокооплачиваемые специальности)

Обучение: медицинский университет + специализация

медицинский университет + специализация Направления: хирургия, анестезиология, кардиология, радиология

Опять же, шансов зарабатывать такие деньги в Украине очень мало. Однако во многих странах опытные врачи этих специальностей могут зарабатывать более 20 тысяч долларов в месяц. Однако важно понимать, что это очень длинный путь (8–15 лет подготовки).

Финансы и инвестиции

Обучение: финансы, экономика, математика, статистика

финансы, экономика, математика, статистика Должности: инвестиционный банкир, трейдер, портфельный менеджер, quantitative analyst

Доход такого уровня возможен в крупных международных финансовых компаниях — например Goldman Sachs, JPMorgan Chase и крупных инвестиционных фондах. После нескольких лет успешной карьеры доход может превышать 20 000 долларов в месяц. Однако для этого нужно упорно работать.

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