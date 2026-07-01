Почти в семь раз больше: сколько украинка может зарабатывать, работая сиделкой в Германии

В Германии работодатели предлагают значительно более высокие зарплаты, чем в Украине

Работа сиделки в Германии оплачивается значительно лучше, чем в Украине. Зарплата зависит от опыта и должности, и ставка может существенно отличаться.

Как написали в "liber tatea", в Германии с 1 июля 2026 года повысят минимальную оплату труда для работников сферы ухода. Очередное повышение запланировано на июль 2027 года.

После пересмотра зарплат неквалифицированные сиделки будут получать не менее 16,52 евро брутто в час. Для квалифицированного вспомогательного персонала минимальная ставка будет составлять 17,80 евро брутто в час, а для специалистов, в том числе медсестер, — 21,03 евро брутто в час.

К примеру, если это 8-часовая работа с графиком 5/2, то за сутки можно заработать от 132,16 до 168,24 евро. В месяц – где-то от 3040 до 3870 евро. Если обменивать на гривну по курсу в 51,10, то украинцы могут заработать от 155 344 до 197 757 гривен. Но обратите внимание: с этой суммы не вычтены налоги.

Сколько платят в Украине

Если поискать на платформе "robota.ua" вакансии, то среди них можно найти такие варианты: 950 гривен в сутки с графиком 14/14, 21/21, 30/30 или 1200 в сутки, но 15/15. Если сосчитать приблизительную зарплату, то в компании будут платить до 28500 гривен, а в агентстве — 18000 гривен.

Зарплата сиделки в Украине. Фото: Телеграф

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие профессии могут приносить до 20 тысяч долларов в месяц.