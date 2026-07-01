У Польщі за три місяці українцям можна заробити на квартиру: кому стільки платять

Це гарна можливість заробити за сезон

Під час сезону збору врожаю в Польщі оператори комбайнів мають високий попит. Через нестачу кваліфікованих кадрів аграрії змушені підіймати оплату праці, пропонуючи доволі високі сезонні заробітки.

У деяких господарствах стандартна ставка становить близько 65,60 злотих нетто за годину, і вона охоплює як роботу на комбайні, так і його обслуговування, як написали в "liber tatea".

В інших випадках застосовують змішану систему: 28,70 злотих за годину простою роботи та 45,09 злотих за кожну годину фактичного скошування, що разом може давати приблизно 73,79 злотих нетто за годину.

Комбайн на полі. Фото: lectura-specs

Також поширена оплата за площу: оператор отримує близько 10% від вартості обробки гектара. Наприклад, якщо за гектар платять 450,93 злотих, працівнику дістається 45,09 злотих нетто.

На великих фермах при інтенсивній роботі досвідчені оператори можуть заробити до 32 795 злотих нетто приблизно за шість тижнів. У підсумку за сезон дохід може перевищувати 36 900 злотих і сягати близько 9000 євро.

Тобто українці за сезон можуть заробити близько 460 000 гривень, якщо обмінювати по курсу в 51,10 гривень. За ці кошти можна купити квартиру у Дніпрі, згідно з оголошеннями на "olx".

Оголошення про продаж квартир у Дніпрі. Фото: olx

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки українка може заробляти, працюючи доглядальницею в Німеччині.