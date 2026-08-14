Запах "старого дома": почему он появляется и как избавиться от него навсегда

В старых домах может присутствовать определенный специфический запах

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Старые дома могут быть полны уникальной мебели, красивой отделки и быть просто очаровательными. Однако они также могут иметь и специфический "запах старого дома", от которого очень трудно избавиться.

Об этом пишет Realsimple. Отмечается, что этот запах может быть обусловлен разными факторами.

Чтобы избавиться от запаха навсегда, может потребоваться тщательная уборка нескольких мест в доме, а в некоторых случаях даже привлечение специалистов. Однако есть несколько надежных методов, которые вы можете использовать, чтобы придать старому дому свежий, новый аромат.

Откройте окна

Самое простое и быстрое, что вы можете сделать, когда в старом доме плохо пахнет – это открыть все окна. Это увеличит доступ свежего воздуха, который заменит затхлый.

Осмотрите дом на наличие грызунов и насекомых

Грызуны и насекомые могут являться одной из причин запаха старого дома. Итак, если вы подозреваете их в причине этой проблемы, лучше вызовите дезинсектора, чтобы тщательно проверить участки, которые может пропустить неопытный глаз.

Вытрите пыль с плинтусов

Хотя пыль может быть видна на полу и мебели, она часто скрывается в менее заметных местах и может способствовать появлению неприятного запаха. Накопление пыли и грязи на плинтусах может остаться незамеченным. Итак, используйте пылесос, чтобы удалить пыль. Затем с помощью губки протрите плинтус раствором из теплой воды и средства для мытья посуды.

Уберите внутри старых кухонных шкафов

Старинные шкафы могут содержать нежелательные запахи. В них могут накапливаться старые частицы пищи и жира, которые провоцируют неприятный запах.

Почистите ковер

Если ковер старый в нем могут накопиться частицы пищи, пыли и другой грязи. В таком случае следует постирать его или обратиться в специализированную клининговую компанию.

Старые ковры могут быть источником запахов

Почистите мягкую мебель паром

Как и ковровое покрытие, обивка задерживает грязь, пыль и запахи. Ее можно очистить паром, чтобы избавиться от неприятного запаха. Многие службы чистки ковров также предлагают чистку обивки, поэтому вы можете решить обе проблемы одновременно.

Сделайте ремонт

Если запахи не исчезают в крайнем случае можно сделать ремонт. Свежие обои или краска могут помочь избавиться от остаточных запахов, особенно если нынешние обои стары.

Что делать, если запах не исчезает?

Если эти способы не устранили запах, подумайте о том, чтобы привлечь профессионала для тщательной очистки каждого уголка дома. Однако если запах все же не исчезает, нужна профессиональная проверка на наличие плесени.

Помимо неприятного запаха, плесень также может негативно влиять на здоровье вашей семьи. Поэтому очень важно очень серьезно отнестись к ее устранению.

Старый дом может принести определенные сюрпризы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что опытные хозяйки добавляют к полотенцам перед стиркой, чтобы пропал затхлый запах.