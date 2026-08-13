Сбор первоклассника в школу влетает в копеечку: на что больше всего тратят деньги

Сколько стоит собрать ребенка в школу

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Подготовка ребенка к первому классу может обойтись родителям в несколько тысяч гривен. Украинка в Threads показала свою закупку канцелярии и спросила других родителей, сколько они потратили на школьные принадлежности.

В комментариях к посту другие украинские родители поделились собственным опытом и назвали суммы, которые потратили на школьные принадлежности. В разных случаях расходы составили от менее 1000 гривен за базовый набор до 5500 гривен вместе с рюкзаком.

"Канцелярия закуплена, к 1 классу готовы. Мамы, сколько денег у вас ушло только на канцелярию? Потому что я посчитала все и немного в шоке", — написала автор поста.

Пост в Threads

В ответ родители поделились собственным опытом. Суммы существенно отличаются в зависимости от того, входит ли в покупку рюкзак, а также от выбора брендов и количества товаров.

Одна из участниц обсуждения отдельно отметила, что в ее сумму в 5500 гривен не входили тетради для старшего ребенка — на них дополнительно потратили около 500 гривен.

Комментарий из Threads

Родители советуют не переплачивать за бренды

Некоторые родители считают, что во время подготовки к школе можно существенно сэкономить. В частности, одна из пользовательниц Threads рассказала, что выбирала не брендовые товары, а те, которые считает качественными.

"Покупала не бренды, а проверенное качество, поэтому сумма вышла адекватная — меньше 1000 грн".

Комментарий из Threads

По ее словам, из брендов Kite и YES она купила только тетради из-за качества бумаги. Другие товары, по ее мнению, имеют более дешевые аналоги.

Родители также советуют не покупать слишком много принадлежностей "про запас". Например, для рисования, по словам одной из участниц обсуждения, первокласснику необязательно покупать карандаши на 24 цвета — достаточно набора из 12.

Комментарий из Threads

Что может оказаться лишним

Опыт родителей показывает, что часть вещей из школьных списков может использоваться не так часто, как ожидают перед началом учебного года.

"Папку для тетрадей носили всего пару недель, потом перестали, потому что много места занимает и не очень удобно пользоваться".

Еще один совет касается фломастеров. Пользовательница рекомендует выбирать варианты на водной основе, поскольку их легче отстирать с одежды.

Отдельно она обратила внимание на ручки. По ее словам, ручки "1 Вересня" хорошо отстирывались с одежды и рюкзака, что стало актуальным из-за ежедневных "художеств" дочери в школе.

Сколько закладывать на подготовку к школе

По опыту участников обсуждения, только на канцелярию можно потратить от около 1000 до нескольких тысяч гривен. Если добавить рюкзак, общая сумма в приведенных примерах составляла 3100–5500 гривен.

Комментарий из Threads

Комментарий из Threads

Комментарий из Threads

При этом окончательные расходы зависят от списка, предоставляемого школой, количества необходимых вещей и выбора брендов. Часть принадлежностей можно докупить уже после начала обучения, когда станет понятно, что именно ребенку действительно нужно.

Ранее "Телеграф" сравнил цены на тетради в пяти популярных магазинах — "Авроре", "Metro", "Эпицентре", "АТБ" и "Сильпо", и рассказал где выгоднее всего покупать.