Пивзавод, кирха и остров, которого больше нет: каким был Житомир 120 лет назад

Редкие фотографии города

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Житомир относится к самым старым городам Украины. По местной легенде, его основали в 884 году, а имя городу будто бы дал дружинник, служивший князьям Аскольду и Диру. Он отказался служить Олегу и ушел жить в леса на берегах Каменки и Тетерева. Со временем поселение превратилось в укрепленный пункт: на тридцатиметровом обрыве над рекой стоял деревянный замок, который защищал город не одно столетие.

От той эпохи не осталось ничего, кроме легенды. Зато сохранились фотографии конца XIX и начала XX века. Подборка исторических снимков Житомира была опубликована на Facebook-странице Государственной научной архитектурно-строительной библиотеки имени В. Г. Заболотного.

На одном из снимков изображена Соборная площадь — исторический центр города. В разное время она носила и другое название — площадь Александра II. На фотографии видны Спасо-Преображенский собор и часовня, построенная в память об отмене крепостного права 19 февраля 1861 года.

Еще один снимок конца XIX века — лютеранская кирха на нынешней улице Коцюбинского, 5. Здание построили на месте бывшего русла реки Поповки по проекту городского архитектора Арнольда Енша. Во второй половине 1930-х годов кирху переоборудовали под спортзал общества "Динамо", которое обслуживало том числе НКВД. После войны церковь так и не вернули верующим, спортклуб продолжал работать в этих стенах. К восточному фасаду тогда же пристроили трехэтажную коробку для нужд администрации клуба, из-за чего была разрушена апсида с алтарем. В таком виде здание простояло до начала 1990-х. Общине евангельских христиан-баптистов кирху вернули только в 1990 году, после долгих лет обращений и ходатайств.

На одной из ретро-открыток начала XX века — здание Житомирской городской публичной библиотеки. Двухэтажный дом для книгозбирни построили в 1897 году. Архитектура здания сочетает элементы неорусского и неоренессансного стилей. Библиотека проработала в этом здании больше 80 лет. В послевоенные годы к дому пристроили дополнительное крыло, а в конце 1970-х фонды главной областной библиотеки переехали в новое пятиэтажное здание. С 1979 года старое здание занимает областная библиотека для детей.

Также на снимках запечатлен "Славянский пивоваренный завод" на берегу реки Каменки. Его основали чехи Йозеф Махачек и Богдан Янса в 1878 году. Предприятие быстро стало ведущим производителем пива на Волыни. Завод пережил две мировые войны и советский период, а после распада СССР продолжил работать уже как "Житомирпиво", оставаясь одним из крупнейших производителей пива в Украине. Но в 2015 году предприятие остановило выпуск продукции.

Еще одна деталь городского пейзажа прошлого, которую сегодня уже не найти — остров на реке Тетерев, чуть выше того места, где в нее впадает Каменка. На острове был небольшой пляж, аттракционы и места для отдыха. В какой-то момент даже обсуждали проект "Сказочного городка" на этой территории. Но в 1980-х годах левый рукав Тетерева, который огибал остров, начал заиливаться и в итоге пересох окончательно. Вместе с рукавом реки исчез и сам остров.