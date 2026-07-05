Гороскоп на 6 июля: Ракам - глобальные перемены, Водолеям - новые возможности
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День сулит приятные события
День подходит для поиска новых идей, восстановления старых связей и принятия решений, которые окажут влияние на ближайшее будущее, сообщает "Телеграф".
Овен (21 марта — 19 апреля)
Завтра вам придется быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Не сопротивляйтесь неожиданным переменам — одна из них откроет перед вами интересную возможность. Вечером постарайтесь уделить время своим увлечениям.
Телец (20 апреля — 20 мая)
Этот день идеально подойдет для наведения порядка не только дома, но и в мыслях. Избавьтесь от того, что давно тянет вас назад. Возможен полезный совет от человека, которому вы доверяете.
Близнецы (21 мая — 20 июня)
Ваше чувство юмора поможет сгладить любую напряженную ситуацию. Не исключено, что именно благодаря легкому отношению к происходящему вы получите шанс, которого давно ждали. День благоприятен для общения и новых знакомств.
Рак (21 июня — 22 июля)
Завтра не стоит переживать из-за того, что идет не по плану. Иногда судьба меняет маршрут, чтобы привести вас к лучшему результату. Вечером вас может ждать приятная семейная новость.
Лев (23 июля — 22 августа)
Вы почувствуете желание попробовать что-то новое. Это отличный день для экспериментов, смены привычек или начала обучения. Главное — не бояться сделать первый шаг.
Дева (23 августа — 22 сентября)
Завтра вы сможете найти решение проблемы, которая долго казалась неразрешимой. Не спешите делиться своими планами с окружающими — сначала доведите задуманное до конца.
Весы (23 сентября — 22 октября)
День принесет много общения, но не все разговоры окажутся одинаково полезными. Доверяйте фактам, а не слухам. Во второй половине дня вероятно событие, которое заметно поднимет настроение.
Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Завтра важно сохранять самообладание даже в нестандартных ситуациях. Ваше спокойствие поможет принять верное решение там, где другие будут действовать на эмоциях. Возможны хорошие новости, связанные с деньгами.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Перед вами откроется возможность проявить свои способности. Не упускайте шанс показать, на что вы способны. День благоприятен для деловых встреч, путешествий и планирования отпуска.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Завтра лучше сосредоточиться на долгосрочных целях, а не на сиюминутных желаниях. Терпение и последовательность принесут больше пользы, чем поспешные решения. Вечер подойдет для отдыха на природе.
Водолей (20 января — 18 февраля)
Вас может вдохновить неожиданная идея или случайная встреча. Не игнорируйте новые возможности, даже если они сначала покажутся рискованными. Иногда именно такие решения становятся судьбоносными.
Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Завтра звезды советуют прислушиваться к своему сердцу. День благоприятен для примирения, душевных разговоров и творческих занятий. Небольшой шаг навстречу человеку, который вам дорог, может изменить ваши отношения к лучшему.
Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакційної політики.