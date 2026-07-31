Суд отказался наказывать женщину за кражу в "АТБ": эта мелочь решила дело

Обвинение касалось бутылки водки и килограмма молодого картофеля

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За кражу в "АТБ" не осудили за неимением доказательств — так решил Ровенский городской суд. Вину доказать не смогли, несмотря на протокол полиции и заявление магазина.

"Телеграф" рассказывает, что именно стало решающим и освободило подсудимую от ответственности. Согласно имеющимся данным, женщина обвинялась в том, что она 20 июня в этом году якобы похитила бутылку водки "Oxygenium" и килограмм молодого картофеля в одном из "АТБ" Ровно — на общую сумму 128,07 грн.

Несмотря на то, что женщина не явилась в суд, решение было в ее пользу из-за …. отсутствия улик. Как следует из решения суда — ни видеозаписи, которая зафиксировала бы факт кражи, ни обыска, чтобы найти эти продукты, нет. Более того — личный осмотр полиция не проводила, а якобы похищенные вещи изъяты не были.

Из всех доказательств: протокол полиции, заявление представителей магазина и т.п. Суд подчеркнул — этого недостаточно, чтобы несомненно доказать вину.

Скриншот части постановления по делу о воровстве с "АТБ"

"Суд констатирует, что в материалах дела отсутствуют данные видеозаписи с камер видеонаблюдения супермаркета "АТБ", которые зафиксировали бы факт мелкого похищения чужого имущества, кроме того, личный досмотр ОСОБА_1 работниками полиции не производился, а похищенные вещи у него не изымались", — говорится в постановлении.

Итак, суд решил закрыть дело из-за отсутствия состава административного правонарушения. Решение вступит в силу по истечении срока подачи апелляции.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что за плевок человеку в лицо суд назначил штраф менее сотни гривен. Соответствующее решение было вынесено в Харькове.