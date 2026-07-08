Слушают дыхание и контролируют: почему кот на самом деле ложится вам на грудь или у головы

Такое поведение связано не только с привязанностью к хозяину

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Многие владельцы кошек замечали, что ночью они приходят и ложатся головой прямо на грудь. И хотя на первый взгляд это может показаться милым проявлением нежности, на самом же деле причина кроется в другом.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал фелинолог, ветеринарный терапевт, кардиолог и преподаватель Ветеринарного колледжа Зоолюкс Илья Лебедев.

По его словам, в восприятии кошки человек — это своеобразный "большой странный кот": без шерсти, неуклюжий и не способный самостоятельно позаботиться о себе. Потому животное может воспринимать его как того, о ком нужно заботиться, кого нужно охранять и даже контролировать, как он дышит. Потому кошки кладут голову на грудь или у головы и слушают, как мы дышим.

"Особо коммуникация с человеком происходит на этапе запаха. А коты уже выработали для нас коммуникацию в виде мяуканья. Физически кошки в дикой природе не мяукают между собой. Они общаются языком тела или запахами. Поэтому то, что они делают "мяу" посреди ночи в три часа — это четкий метод манипуляции, чтобы их покормили. И завершается это удачным вариантом охоты, потому что у вас не хватает терпения дождаться, когда этот приступ закончится", — сказал специалист.

Он объяснил поведение котов тем, что животные точно знают: чтобы получить новую порцию пищи, нужно мяукать громко и долго.

"Если грубо, мы – обслуживающий персонал. Чуть-чуть такой интересный, иногда с ним можно поиграть, он умеет хорошо чесать. Нормально, жить можно, чего жаловаться", — добавил Лебедев.

Кот спит на груди. Фото: "Телеграф" / ИИ

При этом, все кошки имеют разный характер. Одни — настоящие ласковые любимцы: они всегда рады сидеть на руках, перебирают лапами, мурлычут и постоянно ищут контакта с человеком. А другие же наоборот, относятся к своему хозяину более сдержано и будто сохраняют независимость.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как на самом деле видят коты и какой свет сводит их с ума.