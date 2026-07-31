Яд под видом жареного филе: почему лучше не покупать рыбу в кулинарии супермаркетов

Термообработка не устраняет токсины

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Некоторые недобросовестные магазины идут на осознанный обман покупателя, чтобы "спихнуть" неликвид. Для этого используются различные уловки с продукцией, например, рыбой.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал исполнительный директор ГО "Союз потребителей Украины" Максим Несмиянов. По его словам, одна из самых известных манипуляций касается замороженной рыбы. Если, к примеру, дорогой сорт охлажденного продукта долго не продается, то его могут не отдать на утилизацию, а просто заморозить. В таком виде продукция обретает "вторую жизнь" и продолжает лежать на полках. При этом покупателю неизвестно, сколько рыба пролежала охлажденной и при какой температуре её морозили, а соответственно, неизвестны и реальные сроки годности.

Также некоторые магазины могут использовать свои отделы кулинарии для сбыта некачественного товара. Главная опасность такого продукта, как поясняет эксперт, заключается в том, что термическая обработка не превращает испорченную рыбу в безопасную.

Рыба в супермаркетах

Дело в том, что если рыба начала портиться, в ней быстро начинают появляться токсины (в частности, микотоксин и бактериальные токсины). Высокая температура при жарке или варке не разрушает эти ядовитые вещества.

"Примеры с переработкой в кулинарии — это тоже правда. Некоторые супермаркеты и небольшие магазины активно этим пользуются. А вот крупные сети, особенно выше среднего ценового сегмента, дорожат своим именем и на такое не идут", — отметил Несмиянов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать сельдь с икрой и не купить "пустую" рыбу.