Путин хочет заменить Аксенова: названы 2 варианта, кто может возглавить оккупантов Крыма

По утверждению партизанского движения, решение о кадровой перестановке уже принято

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Бессменный глава оккупационной администрации Крыма может потерять должность — Сергея Аксенова якобы хотят сделать козлом отпущения из-за проблем с обеспечением полуострова и возможной гуманитарной катастрофу.

Об этом пишут представители партизанского движения "АТЕШ". По их данным, подобные разговоры ведутся уже несколько недель и "московские кураторы" уже приняли окончательное решение.

Кадровая зачистка по плану должна снизить социальное напряжение и успокоить недовольство властями среди населения оккупированного Крыма. "Кремль использует классическую схему "хороший царь и плохой боярин". Пожертвовав Аксеновым, Москва рассчитывает выпустить пар и отвлечь внимание крымчан от того факта, что системный кризис на полуострове вызван самой оккупацией, а не только некомпетентностью местных чиновников", — говорится в сообщении.

Сергей Аксенов

В то же время Аксенов пытается отвлечь неизбежно — активизировал публичную работу и пытается создать соответствующую картину для Москвы. В "АТЕШ" также назвали срок, когда это произойдет: "Снятие с должности произойдет сразу после сентябрьских "выборов", чтобы не портить показатели и не провоцировать турбулентность в период самого голосования".

Кем могут заменить Аксенова:

Алексей Дмитриев. Генерал-лейтенант полиции, возглавляющий оккупационное министерство внутренних дел Республики Крым.

Неизвестный человек из числа военных командиров российской армии.

В "АТЕШ" отмечают, такую схему милитаризации власти уже "обкатывают" — да, и.о. губернатором Белгородской области стал боевик Александр Шуваев.

Почему Кремль сделал ставку именно на него в оккупированном Крыму

Сергей Аксенов стал одним из ключевых исполнителей российской операции по захвату Крыма весной 2014 года. К моменту начала оккупации он был малоизвестным крымским политиком и возглавлял пророссийскую партию, которая на выборах имела незначительную поддержку населения.

Однако для Кремля Аксенов имел несколько важных преимуществ. Во-первых, он был полностью лоялен России и выступал за тесную интеграцию Крыма с РФ еще до оккупации полуострова. Во-вторых, у него были разветвленные связи среди местных пророссийских политических и бизнес-кругов, что позволило быстро установить контроль над регионом после появления российских военных. За помощь Москва отблагодарила длительным пребыванием в должности главы оккупационной администрации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ситуация в Крыму становится все сложнее — оккупированный полуостров имеет проблемы не только с поставками бензина, но и существенные перебои с электроэнергией.