Пластиковый распил: что скрывают многомиллионные закупки "Лесов Украины"

Правоохранители насчитали 138% переплаты на бирках для древесины

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Государственное специализированное хозяйственное предприятие "Леса Украины", о сомнительных закупках которого и стремительном обогащении топ-чиновников "Телеграф" писал уже не раз, снова оказалось в эпицентре громкого скандала. На этот раз речь идет не о дорогих джипах или гектарах земель, а о крохотном куске пластика – бирке для маркировки древесины.

Однако за этой мелочью стоят десятки миллионов гривен, которые, по версии правоохранителей, осели в карманах посредников и чиновников.

Схема: "Прокладка на прокладке"

Анализ закупок ГП "Леса Украины" средств маркировки древесины (пластиковых бирок и сопутствующих инструментов) показал – это одна из значительных статей затрат предприятия. Объемы вполне соизмеримы с расходами на лесозаготовку или уход за насаждениями, ведь каждый отдельный тендер за последние годы проводится на суммы от 20 до 90 млн грн.

Некоторые такие торги привлекли внимание Главного следственного управления Нацполиции. И вот из-за чего. Как выяснилось, госпредприятие покупало бирки не напрямую у производителя, а у посредников. В то же время фирмы-победители – а речь идет о так называемом "тендерном треугольнике" в составе ООО "Каренс Плюс", ООО "Латчбахер Украина" и ООО "Лигна-Украина" – "прогоняли", по версии следствия, товар через собственные подконтрольные структуры. Покупали бирки дешево, но "по дороге", как отмечают правоохранители, они прибавляли в цене, чтобы выйти на прописанные в тендерных условиях показатели.

Полицейские говорят о среднем завышении цены на 138% – именно такой процент фигурирует в определении Печерского районного суда города Киева (дело № 757/31836/26-к). С закупочными прайсами каких фирм сравнивают тендерные цифры следователи, в документе не указано. Однако изучение тендеров этого периода в системе Prozorro дает возможность сделать предположение, какой была начальная цена. Так, если в контрактах конца 2025 года фирмы обязуются поставлять бирки за 2,04-2,1 грн/штука, то, по логике следствия, "старт" на производстве мог быть на уровне всего 86 копеек.

Схема присвоения бюджетных средств при маркировке древесины. Инфографика "Телеграфа"

Мы подсчитали, что общая сумма победных лотов только трех фигурантов дела за последние годы составила более 265 млн грн. Если предположить, что наценка в 138% была системной для большинства контрактов, то государство могло переплатить за бирки более 150 млн грн.

Пока аналитики налоговой службы официально зафиксировали убытки лишь по одному эпизоду поставок от ООО "Каренс Плюс" на сумму 21,6 млн грн. Однако изучение роли других участников продолжается, поэтому окончательный масштаб бюджетных потерь на пластике станет понятным по завершении расследования.

Франковский кластер: общий адрес и миллионные активы

Особый интерес следователей вызвало ООО "Каренс Плюс". Фирма – настоящий "ветеран" лесных тендеров, за годы деятельности она получила бюджетных контрактов на 90,8 млн грн.

Поставщик ГП "Леса Украины" ООО "Каренс Плюс" - ветеран лесных тендеров

Успех фирмы базируется на уникальной "семейной" экосистеме, где все участники зарегистрированы по одному адресу: Ивано-Франковская область, Калушский (Долинский) район, село Новоселица, урочище Толока. А речь идет о производителе – ООО "Каренс", посреднике – ООО "Биовеста-ИФ" и непосредственно ООО "Каренс Плюс" – поставщике ГП "Леса Украины". Все три компании, по данным аналитической системы YouControl, были созданы в августе и ноябре 2015 года.

Главным связующим звеном этого "франковского треугольника" является бизнесмен Виталий Новиков. Он не только владеет 50% капитала в победителе тендеров — "Каренс Плюс" (такую же долю имеет директор Андрей Бачинский), но и является единоличным основателем фирмы-посредника "Биовеста-ИФ". Более того, Новиков раньше был прямым бенефициаром и самого завода-изготовителя "Каренс", который и сейчас остается в сфере влияния его семьи.

Кроме общего владельца на всех, у фирм – общие руководители, окончательно размывающие границу между "независимыми" субъектами хозяйствования. Так, Владимир Кутинский одновременно занимает должность директора и в производителе – ООО "Каренс" и в посреднике – ООО "Биовеста-ИФ". И именно такая концентрация контроля в одних руках позволяла, по версии полиции, беспрепятственно "гонять" товар между своими структурами и искусственно накручивать цену перед финальной продажей государственному предприятию.

Примечательно, что, когда фирма получила миллионные доходы, г-н Новиков конвертировал их в недвижимость. В частности, в период активного роста заработков на бирках – с 2015 по 2021 год – в его собственности появилась солидная трехкомнатная квартира площадью 99,1 кв. м по ул. Гетмана Мазепы в Ивано-Франковске (на время приобретения – середину 2017 года — могла стоить 40—50 тыс. долларов), а также гараж и паркоместо по этому же адресу.

Ответ ТОВ "Каренс Плюс"

В ответе на запрос "Телеграфа" руководство ООО "Каренс Плюс" категорически отвергает любые обвинения. В фирме настаивают: цены на товар сформированы на рыночных началах и часто являются "самыми низкими на рынке", а выводы следствия об искусственном завышении стоимости называют лишь "рабочими предположениями или субъективной правовой позицией следователей", которые не подтверждены приговором суда. Также на предприятии отметили, что использование логистических посредников и аутсорсинга является стандартной практикой оптимизации бизнеса, а не криминальной схемой.

"Немецкий след" и аргументы рынка

По аналогичной схеме, как считают следователи, действовало и ООО "Латчбахер Украина" (до 2024 года — "Винфорстпро Украина"). Компания имеет баварские корни и представляет в нашей стране продукцию известного австрийского концерна Latschbacher GmbH (бренд Signumat). Сумма же победных лотов достигает 123,9 млн грн.

Пластиковые бирки для древесины

В неофициальном разговоре с нашим изданием представитель фирмы настаивал: фирмы являются лишь "заложником ситуации", которую диктует государственный монополист. Мол, ГП "Леса Украины" устанавливают настолько низкую ожидаемую стоимость, что фирмы вынуждены торговать по ценам "ниже рынка", из-за чего работают на грани рентабельности. К тому же заявленную полицией наценку назвал "фантазией".

В эти объяснения вроде бы и рады верить, ведь европейский бренд должен быть гарантом прозрачности. Но если следствие право, то возникает логичный вопрос: зачем в этой системе "выживания" нужна лишняя "прокладка" между заказчиком и поставщиком?! Его роль в этом случае, по мнению следствия, играло ООО "Торговый дом "Латчбахер Украина" (ныне "Торговый дом "АТЛА" – изменение названия произошло на фоне штрафа АМКУ этой компании за сговор с ООО "Бергабау-Техник" в ходе других торгов").

Ценовое предложение от ООО "Латчбахер Украина"

Также правоохранители считают, что еще один поставщик — ООО "Лигна-Украина" (владелец Юрий Беляев) — выполнял в "тендерном треугольнике" роль "технического общества" для имитации конкуренции. Однако версия о "статисте" после анализа системы Prozorro выглядит сомнительно, ведь и эта фирма, и ее предшественник-клон (ООО "Лигна Украина" – разница в названии без дефиса) успешно побеждали на торгах.

Фирмы-клоны ООО "Лигна Украина" и ООО "Лигна-Украина". Разница только в дефисе в названии

Суммарно обе фирмы Беляева "натендерили" более 92 млн грн. То есть не просто создавали массовку, а реально поставляли ГП "Леса Украины" миллионы партий пластика, пока первая компания Беляева не загремела в черный список АМКУ и не уступила место новосозданной фирме-близнецу с дефисом в названии.

Решение АМКУ относительно нарушения законодательства о защите экономической конкуренции

Вместо вывода: в чем суть проблемы

Пока это громкое дело оставляет немало вопросов из-за закрытости первичной информации. На своих официальных сайтах фирмы-поставщики светят только розничные цены. Они, конечно, в разы выше прайсов при миллионных оптовых поставках. Однако правоохранители в рамках уголовного производства провели обыски и изъяли финансово хозяйственную документацию фирм-фигурантов.

Казалось бы, бирка – это мелкий, почти незаметный расходник, не имеющий глобального общественного значения, как топливо или тяжелая техника. Однако именно на таких закупках видны контрасты и парадоксы государственного гиганта "Леса Украины".

С одной стороны, мы видим очень тщательно выписанные технические требования к биркам, вроде исключительно 4 зубцов на лицевой стороне и волнообразных зубцов на обороте, а также глубины проникновения в дерево и т.д. С другой – привлечение к лесозаготовке и уходу за лесом ФОП без собственной техники и штата для выполнения масштабных работ.

На этом фоне процветает еще один вопиющий парадокс – низкие зарплаты рядовых работников, которые ставят свои подписи на миллионных договорах и рискуют получить уголовное преследование на фоне миллионных зарплат и фактов незаконного обогащения верхушки ГП.

Конечно, впереди расследование, которое, возможно, докажет, что завышенные цены имели место при закупке бирок. Однако может случиться и так, что "вылезет" и правда о том, что корень проблемы кроется не только в частных фирмах, играющих по правилам, предложенным "Лесами Украины". А может быть – в самой системе закупок лесного монополиста?!

"Телеграф" и дальше будет следить за тендерными перипетиями с закупками бирок и не только. Не переключайтесь…