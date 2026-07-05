Гороскоп на 6 липня: Ракам — глобальні зміни, Водоліям — нові можливості

День обіцяє приємні події

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День підходить для пошуку нових ідей, відновлення старих зв’язків та прийняття рішень, які вплинуть на найближче майбутнє, повідомляє "Телеграф".

Овен (21 березня — 19 квітня)

Завтра вам доведеться швидко адаптуватися до мінливих обставин. Не чиніть опір несподіваним змінам — одна з них відкриє перед вами цікаву можливість. Увечері постарайтеся приділити час своїм захопленням.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Цей день ідеально підійде для наведення ладу не тільки вдома, а й у думках. Позбудьтеся, що давно тягне вас назад. Можлива корисна порада від людини, якій ви довіряєте.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Ваше почуття гумору допоможе згладити будь-яку напружену ситуацію. Не виключено, що саме завдяки легкому ставленню до того, що відбувається, ви отримаєте шанс, на який давно чекали. День сприятливий для спілкування та нових знайомств.

Рак (21 червня — 22 липня)

Завтра не варто переживати через те, що йдеться не за планом. Іноді доля змінює маршрут, щоб привести вас до кращого результату. Увечері на вас може чекати приємна сімейна новина.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Ви відчуєте бажання спробувати щось нове. Це чудовий день для експериментів, зміни звичок чи початку навчання. Головне – не боятися зробити перший крок.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Завтра ви зможете знайти вирішення проблеми, яка довго видавалася нерозв’язною. Не поспішайте ділитися своїми планами з оточуючими – спочатку доведіть до кінця задумане.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День принесе багато спілкування, але не всі розмови виявляться однаково корисними. Довіряйте фактам, а не чуткам. У другій половині дня ймовірна подія, яка помітно підніме настрій.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Завтра важливо зберігати самовладання навіть у нестандартних ситуаціях. Ваш спокій допоможе прийняти правильне рішення там, де інші діятимуть на емоціях. Можливі гарні новини, пов’язані з грошима.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Перед вами відкриється можливість виявити свої здібності. Не втрачайте шансу показати, на що ви здатні. День сприятливий для ділових зустрічей, подорожей та планування відпустки.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Завтра краще зосередитись на довгострокових цілях, а не на миттєвих бажаннях. Терпіння та послідовність принесуть більше користі, ніж поспішні рішення. Вечір підходить для відпочинку на природі.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Вас може надихнути несподівана ідея чи випадкова зустріч. Не ігноруйте нові можливості, навіть якщо вони спочатку видадуться ризикованими. Іноді саме такі рішення стають доленосними.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Завтра зірки радять прислухатися до свого серця. День сприятливий для примирення, душевних розмов та творчих занять. Невеликий крок назустріч людині, яка вам дорога, може змінити ваші стосунки на краще.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакційної політики.