Что поменяется в мобилизации с 1 августа: к чему готовиться украинцам

Основные аспекты мобилизационных процессов в Украине в августе 2026 года

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В Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация в связи с военным положением. В августе 2026 года этот процесс не потерпит радикальных изменений.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский продлил военное положения и всеобщую мобилизацию в стране еще на 90 суток — со 2 августа по 31 октября 2026 года. "Телеграф" рассказывает о том, что изменится в мобилизации с 1 августа.

Автоматическое продление отсрочек

Больше 90% текущих отсрочек от мобилизации продлят автоматически. Никуда ходить не придется — главное, чтобы все данные о военнообязанном были подтверждены и зафиксированы в электронных государственных реестрах. Если нужных данных не окажется или в них обнаружат ошибки, для их обновления придется обратиться в ЦНАП. Кроме того, при смене основания для отсрочки подача документов на переоформление не аннулирует текущую отсрочку.

Учет для юношей

Молодые люди 2009 года рождения могут впервые стать на военный учет. С 1 августа и до 18-летия это можно сделать исключительно в ТЦК и СП по месту жительства. После достижения 18-летнего возраста юношу могут принять на учет автоматически либо он может сделать это через приложение "Резерв+".

Важно понимать: постановка на военный учет — это не призыв и не мобилизация. Данная процедура лишь подтверждает, что вся необходимая информация о гражданине официально занесена в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Критически важные предприятия должны подтвердить свой статус

Правительство обновило порядок подтверждения статуса критически важных предприятий. Чтобы сохранить его на весь положенный срок, компаниям необходимо до 10 августа подтвердить соответствие зарплатному критерию. Согласно постановлению Кабмина №862, в орган, присвоивший статус, нужно передать два документа за последний календарный месяц:

справку о размере начисленной средней зарплаты сотрудников;

налоговый расчет (доходов, удержанных налогов и ЕСВ).

Ранее действовало правило, по которому такие статусы аннулировались не позже 1 сентября 2026 года, что создавало риски потери брони для работников. Теперь же при своевременной подаче документов до 10 августа статус и связанные с ним отсрочки сохранятся на весь первоначально определенный срок.

Изменение данных об отсрочках

После 1 августа 2026 года у военнообязанных изменятся данные в электронном военно-учетном документе (е-ВОД) – у кого отсрочка от мобилизации закончится, у кого будет продолжена. Работодателю следует отразить эти изменения в списках персонального военного учета: графа 9 – новая дата и время формирования е-ВОД; графа 13 – новый срок действия отсрочки (или ее отсутствие).

Изменения в Списки вносятся в течение 5 дней после получения новой распечатки е-ВОД. Работникам с отсрочкой следует уже проверить действие отсрочки и в случае, если произошли изменения, предоставить работодателю обновленную распечатку е-ВОД.

Реформа ТКЦ и СП

Министерство обороны завершает работу над масштабной реформой системы территориальных центров комплектования. Внедрение новых стандартов рекрутинга, цифровых процессов и обновленных принципов работы ведомства перейдет в активную фазу ориентировочно к сентябрю — после возвращения народных депутатов с каникул, которые продлятся до 18 августа.

Категории для призыва

Основные принципы мобилизации остаются прежними. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которые признаны годными по состоянию здоровья и не имеют законных оснований для получения отсрочки. Граждане младше 25 лет могут быть мобилизованы исключительно при наличии предварительного военного опыта либо прохождения специальной подготовки.

Ранее сообщалось, что в Украине предлагают ввести поэтапную демобилизацию мужчин старше 50 лет и прекращение их призыва на службу.