Забудьте о 8 июля: когда в Украине празднуют День семьи

Не путайте с русской мамой

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Многие украинцы до сих пор убеждены, что День семьи празднуют 8 июля. Ежегодно именно в канун этой даты в сети появляются поздравления и открытки, хотя на самом деле это уже не соответствует официальной дате праздника. Когда же в Украине отмечают День семьи в 2026 году и почему от 8 июля отказались?

С 2023 года по указу президента Украины Владимира Зеленского День семьи в Украине отмечается 15 мая. Именно в этот день украинцы отмечают семейные ценности, а дата совпадает с Международным днем семьи, который ежегодно отмечают во многих странах мира по инициативе Организации Объединенных Наций.

Путаница возникла из-за того, что на протяжении многих лет в Украине действительно праздновали День семьи 8 июля. Такая дата была введена еще в 2012 году, привязав ее ко дню памяти святых Петра и Февронии, которых в российской православной традиции считают покровителями брака и семьи.

Семья. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Впрочем, после начала полномасштабной войны Украина продолжила курс на отказ от русских культурных и религиозных нарративов.

Хотя День семьи не является официальным выходным, для многих украинцев он стал хорошей возможностью провести время с самыми родными. В этот день семьи собираются за общим столом, отправляются на прогулки, организуют пикники или просто откладывают дела, чтобы побыть вместе. Ведь именно семья остается тем местом, где человек находит поддержку, заботу и чувство дома.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие церковные праздники будут отмечать украинцы в июле 2026 года. Мы подготовили календарь религиозных событий.