Забудьте про 8 липня: коли в Україні святкують День сім'ї

Не плутайте із російською мамою

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Чимало українців досі переконані, що День сім'ї святкують 8 липня. Щороку саме напередодні цієї дати в мережі з'являються привітання та листівки, хоча насправді це вже не відповідає офіційній даті свята. То коли ж в Україні відзначають День сім'ї у 2026 році та чому від 8 липня відмовилися?

Від 2023 року за указом президента України Володимира Зеленського День сім'ї в Україні відзначається 15 травня. Саме цього дня українці вшановують родинні цінності, а дата збігається з Міжнародним днем сім'ї, який щороку відзначають у багатьох країнах світу за ініціативою Організації Об'єднаних Націй.

Плутанина виникла через те, що протягом багатьох років в Україні справді святкували День сім'ї 8 липня. Таку дату запровадили ще у 2012 році, прив'язавши її до дня пам'яті святих Петра і Февронії, яких у російській православній традиції вважають покровителями шлюбу та родини.

Сім'я. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Втім, після початку повномасштабної війни Україна продовжила курс на відмову від російських культурних і релігійних наративів.

Хоча День сім'ї не є офіційним вихідним, для багатьох українців він став гарною нагодою провести час із найріднішими. У цей день родини збираються за спільним столом, вирушають на прогулянки, організовують пікніки або просто відкладають справи, щоб побути разом. Адже саме сім'я залишається тим місцем, де людина знаходить підтримку, турботу та відчуття дому.

Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята відзначатимуть українці у липні 2026 року. Ми підготували календар релігійних подій.