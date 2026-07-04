Напитки остынут в считанные минуты: этот трюк с салфеткой спасет в жару

Такой способ пригодится перед выходом из дома, поездкой на природу или встречей гостей

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Летом не обязательно ждать часами, пока напиток станет холодным — простой способ, который поможет справиться с этой задачей за считанные минуты.

Для этого вам понадобится только одна вещь, которая есть на каждой кухне. Подробнее об этом способе рассказало издание Lifestyle.bg.

В летнюю жару холодные напитки спасают от духоты, но часто бывает, что бутылка остается теплой именно тогда, когда хочется освежиться. Если ждать, пока холодильник сделает свое дело, нет времени, можно воспользоваться простым лайфхаком.

Процесс пойдет быстрее

Для этого понадобится обычное бумажное полотенце или салфетка. Ее нужно хорошо смочить холодной водой, после чего плотно обернуть вокруг бутылки или банки с напитком.

Затем напиток следует поставить в морозильную камеру примерно на 10–15 минут. Влага из полотенца начнет быстро испаряться, а вместе с этим будет активнее отводиться тепло от поверхности тары.

Именно благодаря этому процессу напиток охлаждается быстрее, чем если бы его просто уложили в морозилку. Впрочем, важно не забыть о бутылке в морозильной камере, ведь это может привести к ее разрыву.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о необычном способе охладить квартиру за 40 грн.