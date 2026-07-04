Напої охолонуть за лічені хвилини: цей трюк з серветкою врятує у спеку

Такий спосіб стане у пригоді перед виходом із дому, поїздкою на природу або зустріччю гостей

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Влітку не обов'язково чекати годинами, поки напій стане холодним — є простий спосіб, який допоможе впоратися із завданням за лічені хвилини.

Для цього вам знадобиться лише одна річ, яка є на кожній кухні. Докладніше про цей спосіб розповіло видання Lifestyle.bg.

У літню спеку холодні напої рятують від задухи, але часто буває, що пляшка залишається теплою саме тоді, коли хочеться освіжитися. Якщо чекати, поки холодильник зробить свою справу, немає часу, можна скористатися простим лайфхаком.

Процес піде швидше

Для цього знадобиться звичайний паперовий рушник або серветка. Її потрібно добре намочити холодною водою, після чого щільно обгорнути навколо пляшки або банки з напоєм.

Потім напій необхідно поставити до морозильної камери приблизно на 10–15 хвилин. Волога з рушника почне швидко випаровуватися, а разом із цим активніше відводитиметься тепло від поверхні тари.

Саме завдяки цьому процесу напій охолоджується швидше, ніж якби його просто поклали в морозилку. Втім, важливо не забути про пляшку в морозильній камері, адже це може призвести до її розриву.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про незвичний спосіб охолодити квартиру за 40 грн.