Температура упадет на 10 градусов: необычный способ охладить квартиру за 40 грн

Серебристая сторона этого материала будет отражать лучи

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В жаркие дни многие ищут способ охладить квартиру без кондиционера. Одним из бюджетных вариантов стала пленка NRC – серебристый материал из автомобильной аптечки, помогающий отражать солнечные лучи и уменьшать нагрев комнаты.

Как написали в Onet Dom, такая пленка помогает уменьшить нагрев помещения, если закрепить ее на внешней стороне окна. Серебристая поверхность отражает часть солнечных лучей, благодаря чему в комнате температура упадет на 10 градусов.

При этом стоит такое решение совсем недорого. В Украине термоодеяло можно купить дешевле 50 гривен.

Сколько стоят термоодеяла. Фото: Google Shopping

Однако здесь есть некоторые нюансы

Впрочем, специалисты напоминают, что использовать пленку нужно правильно. Материал не является огнестойким, поэтому его не рекомендуется размещать рядом с источниками открытого огня или легковоспламеняющимися предметами.

Особое внимание следует уделить способу монтажа. Эксперты объясняют, что пленку следует устанавливать именно с внешней стороны окна. Если закрепить её внутри помещения, между стеклом и материалом может скапливаться избыточное тепло, что в отдельных случаях может привести к повреждению или даже растрескиванию стекла.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как нужно проветривать квартиру летом.