Высчитывают деньги за воров? Кассирша АТБ рассказала, наказывают ли коллектив за недостачи

Действительно ли кассиры АТБ платят из своего кармана за кражи?

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В магазинах "АТБ" каждый день пытаются вынести товар мимо кассы. Бывшая сотрудница сети рассказала, кто на самом деле отвечает за такие потери.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на работницу магазина под ником Who_i_001, поделившуюся опытом на платформе Reddit.

Что рассказала работница магазина

По словам девушки, практика взысканий с зарплаты за воровство в магазинах действительно существует. Однако она не обязательна и применяется не всегда.

Отвечая на вопрос пользователей, снимают ли много денег с зарплаты из-за воровства, работница объяснила, что все зависит от суммы недостачи. В некоторых случаях деньги с кассиров вообще не рассчитывают.

Скрин переписки на платформе Reddit

Что говорит закон

С точки зрения украинского законодательства, ситуация выглядит иначе. Заставлять продавцов или кассиров платить за товар, вынесенный третьими лицами, незаконно. Юристы называют несколько причин, почему работники не должны покрывать такие убытки:

Обязанность продавца-кассира – обслуживать покупателей и проводить расчеты. За порядок в зале и задержание воров отвечает охрана или администрация, которая и должна вызвать полицию.

Согласно статье 130 Кодекса законов о труде Украины, работники не несут материальной ответственности за ущерб, который относится к нормальному производственно-хозяйственному риску. Воровство в магазинах самообслуживания считают риском самого бизнеса. Большие сети обычно заранее закладывают такие потери в стоимость товаров.

Даже если с работником подписан договор о полной материальной ответственности, он касается только ценностей, переданных ему лично под отчет, например, наличных денег в кассовом аппарате. Возложить на одного кассира ответственность за весь ассортимент зала, в который имеют доступ сотни покупателей, невозможно.

Когда кассир все-таки может заплатить

Есть только один случай, когда работник действительно может понести финансовую ответственность. Это касается ситуаций, когда доказана его собственная халатность.

Например, если кассир видел, что человек проносит товар мимо кассы, но сознательно не пробил его. Или отпустил покупателя, не проверив, прошла ли оплата через терминал.

Почему недостачи "разбрасывают" на весь коллектив

В ходе плановых ревизий в супермаркетах нередко выявляют большие недостачи товара. Чтобы не покрывать эти убытки за счет компании, администрация магазинов часто делит сумму недостачи на весь коллектив работников.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно объяснял, почему название сети супермаркетов "АТБ" состоит именно из таких букв и что оно означает. Эта информация помогает лучше понять историю одного из крупнейших ритейлеров страны, где каждый день встречаются десятки случаев краж товара.