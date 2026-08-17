"Энергетическая жертва" выбрана: что будет со светом, газом и теплом зимой и какие города в зоне риска

С октября по февраль (включительно) в Украине будет наблюдаться снижение генерации єлектроєнергии

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В Верховной Раде Украины не ждут критических блэкаутов этой зимой, несмотря на пессимистические прогнозы. Тем не менее краткосрочные отключения в связи с обстрелами возможны.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал народный депутат Украины и председатель подкомитета энергоэффективности и энергосбережения Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк.

Стоит отметить, что на протяжении последних недель в украинском инфополе регулярно появляются сообщения о возможно самой сложной зиме за все время войны. Так, например, считает офицер ВСУ Ярославский. По его мнению, этой зимой в Украине могут быть локдауны длиной до 2 недель.

"В Киеве, Одессе, Харькове будут такие локдауны, которых не было даже этой зимой", — заявил Ярославский.

Не опровергал, но и не подтверждал подобный исход и энергетический эксперт, профессор Полтавской политехники Станислав Игнатьев в комментарии "Телеграфу".

Тем не менее в Раде, судя по всему, настроены более оптимистично.

Зима 2026/2027 — прогноз

Что будет со светом

По словам Нагорняка, с октября по февраль (включительно) в Украине будет наблюдаться снижение генерации, которое может повлиять на баланс электроэнергии в сети. Однако при условии работы всех 9 энергоблоков украинских АЭС и достаточном импорте эта проблема должна быть решена. То есть, генерации на эту зиму должно хватить.

Однако, чтобы свет был в квартирах у украинцев, одной лишь генерации недостаточно — электроэнергию нужно доставлять. И с этим уже может быть сложнее, поскольку опыт последних лет показывает, что враг может направлять свои удары непосредственно на подстанции.

"Если враг нацелит свои удары непосредственно по подстанциям "Укрэнерго", то мы можем иметь частичные перебои по передаче электрической энергии от атомных электростанций до городов-миллионников. Но эти перебои могут быть краткосрочными. Враг с 22-го года бьет по подстанциям, и поэтому они достаточно побиты, в тот же момент на каждой из подстанций уже есть построенные защитные сооружения, которые защищают, по крайней мере, трансформаторы большой мощности. Поэтому я здесь вижу риски, но незначительные", — считает нардеп.

Народный избранник прогнозирует, что в большинстве регионов Украины существенных проблем с генерацией и передачей электроэнергии не должно быть. В прифронтовых регионах (в частности, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях) ситуация может быть хуже из-за отсутствия собственной генерации и большего огневого поражения энергообъектов.

Газ/тепло

В случае с газоснабжением, отмечает Нагорняк, сложности имеются по добыче, поскольку враг бьет именно по ней.

"Мы будем вынуждены импортировать значительный объем газа в наши газохранилища и доставлять его по всей территории Украины. Но, думаю, тут рисков меньше, поскольку основной вызов связан с финансовыми ресурсами", — сказал собеседник.

С теплоснабжением на сегодняшний день у Украины образовались наибольшие вызовы, но не для всей её подконтрольной территории.

Наибольшие риски по теплоснабжению для городов:

Киев;

Харьков;

Одесса;

Сумы;

Чернигов;

возможно, Днепр;

общины, которые граничат с линией столкновения.

"Если электроэнергию мы можем генерировать в одном месте и передавать в нужный город, то теплоснабжение должно производится там, где это тепло потребляется. И не секрет, например, что у Киева три электроцентрали, и тех альтернатив, которые строятся, будет недостаточно для того, чтобы киевлян за год или даже пять перевести на распределенную теплогенерацию. Для распределения необходимо строить сети, которые будут подавать газ и отводить тепло. Должны быть и земли отведены и целевое предназначение изменено. Это все огромный путь. Именно поэтому самым сложным моментом для грядущей зимы будет именно теплоснабжение в городах-миллионниках, особенно, в Киеве. И это не связано с работой городской администрации, просто враг выбрал столицу в качестве своей "энергетической жертвы", — считает Нагорняк.

Общий прогноз по энергетике

Нагорняк не видит оснований предполагать, что зима 2026/2027 будет самой сложной за все годы.

"Я считаю, что самая сложная зима была в прошлом году — с 25-го на 26-й год. Моя оценка сдержанно-позитивная. Много объектов генерации, когенерации и хранения электроэнергии строится. Динамика позитивная. Думаю, что апокалиптические сценарии так и останутся сценариями", — прогнозирует нардеп.

Что касается защиты энергообъектов, то ситуаци сейчас, по данным народного депутата, лучше, чем была в 2025 году. Однако это не означает, что это существенно что-то изменит.

"Нам точно нужно перестраивать абсолютно все подстанции "Укрэнерго" с учетом войсковых рисков не только в этом году, но и в ближайшие 10 лет. Поэтому нам нужно точно изменить концепцию по "Укрэнерго". Они о ней много говорят, но пока мало делают из-за отсутствия финансирования из-за отсутствия институциональной способности делать эти изменения. Все подстанции "Укрэнерго" построены под мирное время. За последнее время на этих объектах построили, возможно, 150 укрытий для трансформаторов большой мощности и, возможно, 5 укрытий для релейных управлений. А нужно 100", — пояснил Нагорняк.

Прогноз на зиму 2026

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт назвал главную угрозу отопительному сезону в Киеве.