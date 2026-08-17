Украину после войны могут засадить ивами: какие области нуждаются в этом больше всего и почему

Растение требует меньше питательных веществ, чем обычные культуры

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После войны в Украине могут массово появиться ивовые рощи — это растение способно извлекать из почв загрязнения и при этом достаточно быстро растет. Это явление называется фиторемедиацией.

Как пояснила "Телеграфу" доцент кафедры экологии и ботаники Сумского национального аграрного университета, научный сотрудник Бернского университета прикладных наук и почетный профессор Королевского аграрного университета Великобритании Елена Мельник, кроме ивы такими свойствами обладают подсолнечник и энергетическая культура мискантус.

Детальнее о состоянии черноземов, загрязнении земель и что с этим делать, говорили в материале: Украинский чернозем истощен и отравлен: что будет с полями после войны

Где могут использовать иву (вербу) для восстановления земли

Наиболее загрязнены в результате боевых действий в Украине все прифронтовые области. Кроме мин, в почве много химикатов и органических веществ из взрывчатки. Свинец, кадмий, кобальт, никель, марганец и цинк обнаружили в Харьковской, Херсонской, Сумской, Черниговской (данные ГУ "Институт охраны почв Украины"). В других областях также есть очаговые загрязнения химикатами. По данным СНАУ, в Харьковской области – наибольшее количество точек загрязнения. Однако война продолжается, прогнозировать степень загрязнения невозможно, как точно определить степень поражения черноземов там, где идут боевые действия, или территория оккупирована.

Чем полезна ива для почвы

Ива в парке/Иллюстративное изображение

Энергетический сорт ивы на биотопливо/pixabay.com

Иве, в отличие от сельхозкультур, нужно гораздо меньше питательных веществ, при этом она сама обогащает землю опавшими листьями — органикой. Корни ивы глубоко проникают в землю, что не только укрепляет почву, но и фильтрует загрязненную воду – ива впитывает ее. Загрязнители либо фильтруются деревом, либо скапливаются тем или иным образом.

Иву используют не только на загрязненных стоками землях, но и для очищения пестицидов. Часто иву насаживают по берегам рек, чтобы закрепить склоны и защитить от водной эрозии.

Ива растет очень быстро, может увеличиваться на несколько метров в год, а некоторые виды можно использовать в энергетике как топливо. Но ученые отмечают, что у фиторемедиации пока нет законодательной базы в Украине. Растения, накопившие загрязнение, негде утилизировать, а сам процесс восстановления земель растянется на годы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что не только тяжелые металлы вредят черноземам. В Украине есть область, где о минах на полях сообщили 94% фермеров.