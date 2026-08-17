Странные фото Ахметова продолжают появляться: что не так с одеждой миллиардера (фото)

В гардеробе самого богатого человека страны меняются лишь несколько деталей

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Украинский миллиардер Ринат Ахметов не изменяет своей загадочной традиции и продолжает появляться на фото в одном и том же луке. Более того, судя по всему, также не меняются и локации для снимков.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на последние фото бизнесмена, опубликованные на Facebook- странице SCM. Поводом для фотосессии стала встреча миллиардера с главным тренером ФК "Шахтер" Марино Пушичем.

"Говорили о подготовке к новому сезону, усилении команды к завершению трансферного окна и главных задачах: защитить титул чемпиона Украины и достойно представить страну в Лиге чемпионов", — говорится в сообщении.

Ринат Ахметов

Однако внимание на снимках снова привлекла одежда Ахметова. Бизнесмен был одет в синий костюм, а на ногах все также красовались синие туфли. Единственные детали гардероба, которые лишь слегка меняются — галстук и рубашка.

Стоит отметить, ранее "Телеграф" уже анализировал фото Ахметова за последние несколько лет и пришел к выводу, что за то время он появлялся на них практически идентичном луке как минимум пять раз. Так было, например, на встречах Ахметова с Срной в 2024 и 2025 годах, а также во время его последнего обращения по случаю Дня независимости Украины.

Ахметов в одинаковом луке на протяжении нескольких лет

Бросается в глаза на последних фото Ахметова и само место встреч и съемок. Похожей выглядит растительность на заднем фоне и даже элементы благоустройства.

Сходства локаций на фото Ахметова. Коллаж "Телеграфа"

Стоит отметить, что "странности" снимков, которые выкладывает пресс-служба предпринимателя, уже многократно обсуждали в сети, но они продолжают появляться. Некоторые предполагают, что часть из них может быть и вовсе сгенерирована искусственным интеллектом.

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит район, где Ахметов купил суперквартиру.