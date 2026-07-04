Вираховують гроші за крадіїв? Касирка АТБ розповіла, чи карають колектив за недостачі

Чи справді касири АТБ платять зі своєї кишені за крадіжки?

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У магазинах "АТБ" щодня намагаються винести товар повз касу. Колишня працівниця мережі розповіла, хто насправді відповідає за такі втрати.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на працівницю магазину під ніком Who_i_001, яка поділилася досвідом на платформі Reddit.

Що розповіла працівниця магазину

За словами дівчини, практика стягнень із зарплати за крадіжки в магазинах справді існує. Проте вона не є обов'язковою і застосовується не завжди.

Відповідаючи на запитання користувачів, чи багато грошей знімають із зарплати через крадіжки, працівниця пояснила, що все залежить від суми недостачі. У деяких випадках гроші з касирів взагалі не вираховують.

Скрин переписки на платформі Reddit

Що каже закон

З погляду українського законодавства ситуація виглядає інакше. Змушувати продавців чи касирів платити за товар, який винесли треті особи, незаконно. Юристи називають кілька причин, чому працівники не повинні покривати такі збитки:

Обов'язок продавця-касира — обслуговувати покупців і проводити розрахунки. За порядок у залі та затримання крадіїв відповідає охорона або адміністрація, яка й має викликати поліцію.

Згідно зі статтею 130 Кодексу законів про працю України, працівники не несуть матеріальної відповідальності за шкоду, яка належить до нормального виробничо-господарського ризику. Крадіжки в магазинах самообслуговування вважають ризиком самого бізнесу. Великі мережі зазвичай наперед закладають такі втрати у вартість товарів.

Навіть якщо з працівником підписано договір про повну матеріальну відповідальність, він стосується лише цінностей, переданих йому особисто під звіт — наприклад, готівки в касовому апараті. Покласти на одного касира відповідальність за весь асортимент залу, до якого мають доступ сотні покупців, неможливо.

Коли касир усе-таки може заплатити

Є лише один випадок, коли працівник дійсно може понести фінансову відповідальність. Це стосується ситуацій, коли доведено його власну недбалість.

Наприклад, якщо касир бачив, що людина проносить товар повз касу, але свідомо не пробив його. Або відпустив покупця, не перевіривши, чи пройшла оплата через термінал.

Чому недостачі "розкидають" на весь колектив

Під час планових ревізій у супермаркетах нерідко виявляють великі недостачі товару. Щоб не покривати ці збитки коштом компанії, адміністрація магазинів часто ділить суму мінуса на весь колектив працівників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" детально пояснював, чому назва мережі супермаркетів "АТБ" складається саме з таких літер і що вона означає. Ця інформація допомагає краще зрозуміти історію одного з найбільших ритейлерів країни, де щодня трапляються десятки випадків крадіжок товару.