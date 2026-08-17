"Трачу 80 гривен и ловлю больше": как и на что ловить самую популярную рыбу украинских водоемов

Секреты успешного клева от блогера Руслана Цвиркуна

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39-летний полтавчанин Руслан Цвиркун ловит рыбу лет с пяти. Когда родители привозили его, маленького, в село, он хватал камышовую удочку, баночку с червяками и вместе с местными мальчишками отправлялся к пруду за карасиками. У мудрых сельских дедов постепенно разведывал секреты успешной рыбалки.

Ныне у известного блогера, ведущего, юмориста и рыбака Руслана Цвиркуна по меньшей мере полсотни всяких удочек и столько разнообразного рыболовного снаряжения, что, как он говорит, по цене это равняется его "Лексусу". И все же ловит рыбу преимущественно теми же дедовскими способами, которые усвоил с детства.

"Телеграф" попросил звездного рыбака поделиться с нашими читателями своими секретами любимого хобби многих украинцев.

"На месте рыбы я бы сейчас не ловился"

— Август не лучший период для рыбалки, не так ли? Когда ждать клева?

— Июль и половина августа это самый плохой период ловли рыбы. Потому что он самый жаркий. На месте рыбы я бы тоже сейчас не ловился. Нашел бы где-то источник, чтобы он мне тихонько холодненькой водичкой пузо полоскал…

Моя любимая рыба — карп, или водяная корова, как его еще называют. Корова — потому, что это очень прожорливая рыба, которая жует все подряд. Поэтому буду говорить о нем. Так вот, карп лучше всего клюет перед нерестом, когда вынужден много есть, чтобы набраться энергии для того, чтобы пройти долгий и трудный путь от, скажем, Кременчугского водохранилища до нерестилища в русле Сулы, где родился. Он этот путь проходит из года в год, и это длится примерно месяц – с середины апреля до середины мая. Как известно, именно тогда отлов рыбы под запретом.

Сбросив икру, карп, обессиленный, скатывается вниз, и снова требует много еды. Но начинается жара, и он залегает на дно. Лишь когда наступает прохлада, рыба снова выходит на охоту, чтобы запастись энергией перед тем, как впасть в зимний анабиоз. Так что вскоре можно будет отправляться на рыбалку.

То есть лучший период для рыбалки на карпа – когда у него начинается жор.

Правило семи удочек

— Какую удочку вы советуете брать на карпа?

— Обязательно надежный карповик с жестким удилищем и фидерное удилище — снасть для донной рыбалки с использованием специальной кормушки, которая доставляет прикормку в точку лова.

— А на другие виды рыбы?

— В зависимости от формулы рыбалки. На хищную рыбу – одну, на мирную – другую. Так же — на крупную и мелкую рыбу. Надо учитывать и размер водоема: можно ли ловить на нем вблизи или нужно забрасывать удочку на большую дистанцию. Есть лайтовые снасти с тестом 3,15 грамма, которые идеально подходят для среднего окуня, щуки-травянки и гобаля. На еще более легкий ультралайт можно поймать небольшого окуня. А снасти с тестом до 30 граммов подходят для ловли судака и щуки в сложных условиях на больших водохранилищах, при большом течении.

В общей сложности, выезжая на рыбалку, нужно иметь семь удочек. Это один из "забобонов" опытных рыбаков.

Руслан вместе с сыном

Если дно водоема покрыто илом

— Основное правило, которое вы соблюдаете, охотясь на свою любимую рыбу?

— Прежде всего нужно знать, какое дно у водоема. Если это ил, а не твердый грунт, то клева не видать. Крючок просто застрянет в грязи, и рыба не разглядит наживки. Еще лучше, когда дно более-менее просматривается, чтобы карп видел то, что ты ему бросил.

Я, кстати, знаю многие водоемы, как свои пять пальцев, поскольку специально исследовал их дно: ходил по нему, нырял.

Затем следует учитывать, что это за водоем: река, пруд-копанка или природное озеро. Озеро ледниковое или карстовое. В каждом из этих водоемов – уникальный биоценоз со своей флорой и фауной, своими циклами. И в каждом свои правила игры, как говорится. Так, в реках с течением живут лещ, голавль, жерех, судак и плотва, которые любят насыщенную кислородом воду. В стоячих озерах и тихих заливах преобладают карась, линь, карп, ротан и окунь.

— По каким признакам можно определить, что там есть карп, если водоем незнакомый?

— Даже не надо лезть в воду, чтобы понять, стоит ли раскладывать удочки. Видишь глиняный обрыв — однозначно, карп там, потому что это его лучший ареал для жизни. Видишь наклоненное дерево над водой, с которого опадают листья — точно карп будет стоять под корягами. Если в водоеме есть источники, благодаря которым вода насыщается кислородом, стопроцентно туда будут приплывать карпы чистить жабры.

Мастырка – самая крутая наживка

— Какая наживка лучше: хлеб или червяк?

— Я выбираю обычный горох. Хотя с ранней весны и почти до лета нужна животная насадка: червяки, крупные личинки, опарыши. А уже потом переходим на какие-нибудь каши вроде манки или мастырки. Мастырка (манка, смешанная с вареным горохом) – самая крутая наживка. Хоть для карпа, хоть карася, хоть плотвы или любой белой рыбы.

— Как правильно приготовить горох? Это должен быть нут, обычный желтый или зеленый?

— Еще есть соевый гибрид с черным пятнышком. Он тоже иногда работает. У каждого из них совершенно разные ароматы. Их можно отдельно замачивать и варить, а можно вместе – разницы нет. Я экспериментирую, пробую ловить на разные сорта. И все же обычный горох, как правило, работает лучше всего.

Приготовить его проще простого. Берешь два с половиной килограмма гороха, замачиваешь на сутки в воде, затем доводишь его до кипения и выключаешь. Все, у тебя есть ведро прикорма и наживки!

Горох как наркотик для карпа

— Какой аромат вы добавляете в прикормку, который реально привлекает рыбу, а другие рыбаки крутят пальцем у виска?

— Смотря что ловить. Карася больше всего привлекает запах чеснока. Раньше, помню, я ловил его на хлеб, в который выдавливал чеснок, и это были мои лучшие уловы. А на карпа нужны отварные кукуруза или горох. Я лично предпочитаю горох. Потому что для карпа он как наркотик. Ему достаточно однажды попробовать горох, и дальше он только его и будет искать. Но очень важный принцип: эту рыбу не надо ничем другим подкармливать. На что вы ее ловите, значит, тем ее и нужно кормить. Карп придет на то место, где насыпан горох, и начнет его собирать. А одна из этих горошин будет с крючком.

Карп придет на то место, где насыпан горох, говорит Руслан

Что касается того, что кто-то крутит пальцем у виска… У меня есть друг Макс, который ведет свой ютуб-канал, так же, как и я, постоянно ездит на соревнования по классическому карпфишингу. Так вот, он на одну подкормку тратит до 2000 гривен. Я трачу на горох максимум восемьдесят гривен и ловлю больше, чем он. Но Макс убеждает меня, что я не прогрессирую в рыбалке и застрял где-то на дедовском уровне.

Иногда ко мне на берегу подходят другие рыбаки и интересуются, на что я ловлю. Когда слышат, что на горох, уточняют, с каким вкусом. "Со вкусом гороха, конечно", — отвечаю. А они начинают рассказывать, что в горох добавляют еще аттрактанты: тот со вкусом сливы, тот — клубники, еще кто-то — малины или креветок. Этих аттрактантов сегодня хоть пруд пруди. Ну и что? Какой от этого эффект? Горох должен быть со вкусом гороха, так что не надо голову морочить. Все остальное – его бледная копия.

P. S. В продолжении этого интервью речь пойдет о том, почему на рыбалку лучше отправляться после дождя, как лучше расставлять удочки и подсекать карпа. Так что не пропустите!

Фото предоставлены Русланом Цвиркуном