Не делайте так в "АТБ". Какая привычка покупателей задерживает всю очередь

От каждого покупателя зависит, насколько быстро будет двигаться очередь

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Порядок выкладки товара на кассе в "АТБ" имеет значение. Кассиры будут сканировать ваши покупки быстрее, если весовой товар (фрукты и овощи) будет лежать первым.

Об этом рассказала в соцсети Reddit пользовательница с ником Who_i_001, которая, по ее словам, работает в "АТБ". Если товар, который необходимо взвесить, лежит внутри или в конце покупок, скорость сканирования покупок снижается. Это связано с необходимостью ввода кодов весового товара.

"Овощи и фрукты в АТБ пробивают на кассе кодами, и если они лежат в середине или конце, у нас сбивается скорость сканирования, да и это неудобно", — ответила кассир на вопрос одного из пользователей.

Дело в том, что товар в упаковке со штрихкодом пробивается по нему, процесс идет быстрее. А вот, чтоб пробить овощи и фрукты, код нужно ввести вручную.

Комментатор уточнил, зависит ли зарплата кассира от скорости сканирования товаров в кассе. Работница "АТБ" написала, что это влияет на премию.

Советы от работницы "АТБ", как ускорить очередь

Каждый человек в очереди может либо помочь сделать работу кассы более быстрой, либо, напротив, задержать ее. Как ускорить движение очереди в "АТБ":

правильно взвешивать и клеить стикеры с весом и ценами на весовые сладости и выпечку

внимательно читать название овощей и фруктов — они могут быть похожи снаружи, но иметь разные названия и цену

внимательно смотреть на ценники и сравнивать цифры штрих-кодов

пользоваться сканером цен для покупателей

Как писал "Телеграф", руководитель одного из "АТБ" объяснил, почему в разных магазинах сети отличается ассортимент. Это зависит не от спроса в конкретном супермаркете, как логично предположить.