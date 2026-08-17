Автомобиль влетел в террасу ресторана в центре Киева, который совсем недавно пострадал от прилета (фото, видео)
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По предварительным данным, погибших нет
В центре Киева произошла серьезная авария с двумя BMW. Автомобили столкнулись на улице Большой Васильковской и влетели в рестораны.
На видео видно два автомобиля — один врезался в угол дома, другой — снес белый зонт летней площадки. Рядом с изуродованными автомобилями ветви деревьев.
Обновление: по данным полиции, авария произошла в 11:30. Есть пострадавший — один из водителей, 36 лет. Его госпитализировали. На месте работает следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП и патрульные полицейские, устанавливающие обстоятельства и механизм происшествия.
Один из автомобилей влетел между находящимися рядом ресторанами KAØS и Shashlikyan. Очевидцы аварии рассказали, что трагедии чудом удалось избежать — на террасе и на тротуаре рядом в момент ДТП не было людей. Что же касается перевернувшегося автомобиля BMW — внутри было два человека. Одного из них, по свидетельству очевидцев, забрала скорая помощь.
По данным "Киев. Оперативный", другой участник ДТП — также автомобиль BMW. Погибших нет.
Отметим, что ресторан KAØS открылся 12 декабря 2025 года, а заведение Shashlikyan недавно пострадало от обстрелов. Несколько месяцев назад в ресторане выбило окна взрывом. Сейчас на месте работают правоохранители.
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