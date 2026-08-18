"Эксклюзив и не воняет". В Украине продают жуткие украшения из останков животных и птиц

Такой товар относится к нишевому сегменту "готического" или "оккультного" арта

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В Украине продают жуткие украшения. В частности, предлагают купить серьги из птичьих лапок, браслет из куриных костей, бусы из свиных зубов и т.д.

Об объявлении, размещенном на одном из сайтов продаж, рассказали в соцсети TikTok. Продавщица подчеркивает: "Я никого не убивала", она работает только с мертвыми животными, при этом добавляет: "Делаю на заказ".

В объявлении указано, что работа "чистая и аккуратная", украшения не воняют, а главное — они эксклюзивные. У продавца есть каталог, есть сроки, есть готовность взять предоплату.

"Бизнес, где спрос есть, а поставки зависят от погоды, кошек и естественных причин. Где нельзя нарастить производство, как ни старайся. Где единственный способ выполнить заказ быстрее — сделать то, что она клянется не делать. И вот это — самое человечное во всей истории. Она правда никого не убивает. Она честно ждет, а потом моет, сушит, дезинфицирует и пишет в объявлении, что не воняет. Потому что представляет, как ты сейчас об этом подумал. И оказалась права", — рассуждает автор видео.

Бусы из зубов и костей. Фото: olx.ua

Браслет из костей. Фото: olx.ua

Серьги из лапок воробья. Фото: olx.ua

Такие украшения могут заинтересовать представителей альтернативных субкультур (готы, панки, металлисты). Также покупателями такого специфического товара могут стать люди, практикующие эзотерику, язычество и магию.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое интересное украшение можно сделать из жестяной банки. Украинка дала мастер-класс.