Миллионное состояние, Audi Q7 и карьеры: что известно о сыне нардепа, засветившемся в схеме на 950 млн

Имя депутата фигурирует в деле о добыче андезита

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В Закарпатской области правоохранители заявили о разоблачении схемы незаконной добычи андезита, которая, по данным следствия, нанесла государству почти 950 млн грн ущерба. Среди четырех подозреваемых — депутат Закарпатского облсовета и соучредитель ООО "КобальтумРесурсЕкспорт" Михаил Лаба, сын народного депутата от "Слуги народа" Михаила Лабы.

Как сообщает "Украинская правда", в течение 2025–2026 годов участники схемы могли незаконно добыть около 417 тысяч кубометров андезита. По версии следствия, для обустройства карьера было уничтожено около 10 гектаров леса. Кроме того, на землях лесного фонда без соответствующих разрешительных документов проложили 2,6 км линий электропередачи и установили 52 опоры. "Телеграф" расскажет, что известно о бизнесе, имуществе и состоянии одного из фигурантов дела, а также о предыдущих скандалах, связанных с политической и бизнес-деятельностью Михаила Лабы.

Кто такой Михаил Лаба

Михаил Лаба-младший — депутат Закарпатского областного совета и сын народного депутата Михаила Лабы. В 2021 году он стал директором Агентства регионального развития Закарпатской области.

Само назначение на эту должность в свое время стало предметом публичного скандала. Наблюдательный совет избрал Лабу из семи кандидатов рейтинговым голосованием, однако часть других претендентов не признала результаты и назвала конкурс непрозрачным.

Михаил Лаба

Тогда в СМИ появились утверждения о политической поддержке кандидатуры Лабы со стороны тогдашнего главы Закарпатского облсовета Алексея Петрова. В частности, "Новости Закарпатья" писали, что Петров еще во время первой встречи с наблюдательным советом озвучивал позицию фракции "Слуга народа" о необходимости назначения Лабы.

Сам Лаба отрицал претензии к конкурсу.

"Я считаю, что процедура была максимально открытой и ни один из претендентов не имел возможности влиять на процесс избрания", — заявлял он в комментарии "Суспільному".

Отдельный эпизод уже касался его отца. В 2022 году НАЗК составило два административных протокола в отношении народного депутата Михаила Лабы из-за конфликта интересов: он голосовал за постановление о присуждении премии Верховной Рады, среди лауреатов которой был его сын — тогдашний директор Агентства регионального развития Закарпатья.

"КобальтумРесурсЕкспорт": что связывает Лабу с карьером

ООО "КобальтумРесурсЕкспорт" зарегистрировали в июле 2023 года. По данным реестра, уставный капитал компании составляет более 51,2 млн грн, а основной КВЭД — добыча других полезных ископаемых и разработка карьеров.

В феврале 2025 года Лаба-младший вошел в состав владельцев компании. Позже корпоративную структуру изменили: долю Лабы передали ООО "Кобальтум-Украина", однако в декларации депутата за 2025 год он по-прежнему указан конечным бенефициарным владельцем "КобальтумРесурсЕкспорт".

Еще до нынешнего подозрения вокруг предприятия уже возникали вопросы. В июне 2026 года правоохранители провели следственные действия на карьере. Уголовное производство расследовали, в частности, по статьям о незаконной добыче полезных ископаемых, легализации имущества, уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении властью.

Лаба тогда называл ситуацию давлением на предприятие и настаивал, что компания работает законно.

"Мы не боимся никаких правоохранительных органов. Мы готовы предоставлять все соответствующие документы и будем защищать себя в рамках закона. Никакие спекуляции относительно нашего предприятия не имеют смысла", — заявлял он.

По словам владельцев компании, в апреле 2026 года другой участник аукциона якобы требовал продать карьер по цене, соответствующей стоимости лицензии. В противном случае, утверждают они, он угрожал инициировать процедуры для его изъятия.

В свою очередь, прокуратура настаивала, что добычу на месторождении осуществляли на землях лесного фонда без заключения об оценке воздействия на окружающую среду. В июле Закарпатская областная прокуратура также обратилась в суд с иском о прекращении деятельности "КобальтумРесурсЕкспорт" до получения соответствующей оценки воздействия на окружающую среду.

Что Лаба задекларировал

Декларация Михаила Лабы-младшего, поданная 30 марта 2026 года за 2025 год, позволяет оценить масштаб его бизнесовой деятельности.

В декларации Лаба указал корпоративные права и бенефициарный статус в нескольких компаниях:

ООО "Кобальтум-Украина" — 100% корпоративных прав на сумму более 25,6 млн грн;

— 100% корпоративных прав на сумму более 25,6 млн грн; ООО "ИП "Нью Горайзонс" — 40% корпоративных прав, стоимость которых составляет 161 680 грн;

— 40% корпоративных прав, стоимость которых составляет 161 680 грн; ООО "КобальтумРесурсЕкспорт" — как конечный бенефициарный владелец.

Бизнес активы. Инфографика: ИИ "Телеграф"

За 2025 год он задекларировал:

3,635 млн грн дохода от предпринимательской деятельности;

206 тыс. грн зарплаты от "КобальтумРесурсЕкспорт";

49,9 тыс. грн зарплаты от ООО "Західбудмонтажсервіс";

1,303 млн грн дохода от отчуждения недвижимости.

Инфографика: ИИ "Телеграф"

Среди имущества — дом площадью 263,3 кв. м, несколько земельных участков, в частности участки площадью 1546, 1092, 1000 и 800 кв. м, а также Audi Q7 2017 года, которую депутат приобрел в 2023 году за 500 тыс. грн.

На конец отчетного периода Лаба также указал 4,2 млн грн наличными. Его жена отдельно задекларировала еще 300 тыс. грн наличными.

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