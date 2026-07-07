БК "Харьковские Соколы", который поддерживает корпорация "Здоровье", активно готовится к следующему игровому сезону

Сезон Суперлиги 2025/2026 завершился, но баскетбольная жизнь продолжается. В клубе произошли кадровые изменения и продолжается комплектация команды до следующего сезона. Несмотря на это, игроки находят время для своих регулярных встреч с подрастающим поколением баскетболистов.

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Недавно у "Харьковских Соколов" сменился главный тренер: официально команду возглавил Дмитрий Забирченко. В мире баскетбола он известен многим болельщикам как экс-капитан национальной сборной Украины и бывшим наставником "Тернополя", "Будивельника" и "Киев-Баскета". Он подписал с клубом контракт на два сезона.

— В команде уже есть некоторые игроки, полностью отвечающие моим требованиям. Это фундамент. Я вовлечен в процесс усиления, чтобы сформировать надлежащий состав, который сможет достигать поставленных руководством целей. Уверен, что мои амбиции совпадают с амбициями клуба, — отметил новый тренер.

Уже известно, что Вадим Заплотинский и Андрей Хохоник — лидеры клуба из прошлого сезона — останутся в команде. К ним присоединился Денис Клевзуник, который в прошлом сезоне был лидером "Киев-Баскет". Также продолжаются переговоры и с другими баскетболистами.

При всех изменениях неизменной в клубе остается их просветительская работа и встречи воспитанниками харьковских детских баскетбольных школ. Это направление деятельности всегда активно поддерживает постоянный партнер "Харьковских Соколов" корпорация "Здоровье".

"Харьковские Соколы" уже успели провести совместную тренировку с юными баскетболистами и баскетболистками Харьковской СДЮСШОР. Состоялась очередная встреча двух поколений, объединенных любовью к баскетболу. Обмен опытом, конкурсы с призами и искреннее общение в атмосфере настоящей баскетбольной семьи. Именно так формируется будущее спорта.

Корпорация "Здоровье" всегда поддерживает все инициативы, направленные на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Ведь воспитать молодое поколение баскетболистов, их заинтересовать и мотивировать развиваться можно только своим примером.

— Мы рады быть партнером харьковского клуба, который демонстрирует постоянное развитие и жажду победы. А также они разделяют наши ценности и любовь к спорту и родному городу. Желаю им успехов в следующем сезоне, а преданным болельщикам много яркого баскетбола, — отметил Александр Доровской, основатель ООО "Корпорация "Здоровье".