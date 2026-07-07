БК "Харківські Соколи", який підтримує корпорація "Здоров’я", активно готується до наступного ігрового сезону

Сезон Суперліги 2025/2026 завершився, але баскетбольне життя триває. У клубі відбулися кадрові зміни та триває комплектація команди до наступного сезону. Попри це, гравці знаходять час для своїх регулярних зустрічей з підростаючим поколінням баскетболістів.

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Нещодавно у "Харківських Соколів" змінився головний тренер: офіційно команду очолив Дмитро Забірченко. У світі баскетболу він відомий багатьом уболівальникам як екскапітан національної збірної України та колишній наставник "Тернополя", "Будівельника" та "Київ-Баскета". Він підписав з клубом контракт на два сезони.

— В команді вже є деякі гравці, які повністю відповідають моїм вимогам. Це фундамент. Я повною мірою залучений до процесу підсилення, щоб сформувати належний склад, який зможе досягати поставлених керівництвом цілей. Впевнений, що мої амбіції збігаються з амбіціями клубу, — зазначив новопризначений тренер.

Уже відомо, що Вадим Заплотинський і Андрій Хохоник — лідери клубу із минулого сезону — залишаться в команді. До них доєднався Денис Клевзуник, який у минулому сезоні був лідером "Київ-Баскет". Також тривають перемовини й з іншими баскетболістами.

Попри всі зміни незмінною у клубі залишається їхня просвітницька робота та зустрічі вихованцями харківський дитячих баскетбольних шкіл. Цей напрям діяльності завжди активно підтримує постійний партнер "Харківських Соколів" корпорація "Здоров’я".

"Харківські Соколи" вже встигли провести спільне тренування із юними баскетболістами й баскетболістками Харківської СДЮСШОР. Відбулася чергова зустріч двох поколінь, які об’єднані любов’ю до баскетболу. Обмін досвідом, конкурси з призами та щире спілкування в атмосфері справжньої баскетбольної родини. Саме так формується майбутнє спорту.

Корпорація "Здоров’я" завжди підтримує усі ініціативи, спрямовані на популяризацію спорту та здорового способу життя. Адже виховати молоде покоління баскетболістів, їх зацікавити і змотивувати розвиватися можна лише власним прикладом.

— Ми раді бути партнером харківського клубу, який демонструє постійний розвиток і жагу до перемоги. А також вони поділяють наші цінності і любов до спорту та рідного міста. Бажаю їм успіхів у наступному сезоні, а відданим вболівальникам — багато яскравого баскетболу, — зазначив Олександр Доровський, засновник ТОВ "Корпорація "Здоров’я"".