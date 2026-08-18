"IQ как у табуретки": известный комментатор нагрубил украинке из-за "коммуналки" в 6 тысяч грн

В сети раскритиковали диктора за слишком эмоциональный ответ

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Известный украинский комментатор Виталий Волочай оказался в эпицентре скандала. Все из-за резкого ответа женщине.

Украинка Анна в threads отреагировала на слухи об увеличении цены за коммунальные услуги грядущей зимой. Девушка задается вопросом, почему "коммуналка" станет больше, хотя свет, вероятно, будет доступен по несколько часов на день, также вероятны отключения газа.

Говорят, этой зимой в Украине могут быть графики отключения газа, а света – до 20 часов в сутки. И при этом советуют готовиться к платежкам за коммуналку по 6000 грн. Я, конечно, не экономист, но один вопрос: если не будет ни света, ни газа – за что именно мы платим? Анна

Волочай нагрубил девушке, отметив, что все платят по счетчику.

Ни за что. Ты тупая что ли? Если нет света, то счетчик, это такая штучка которая крутится и показывает сколько света ты использовала, чтобы посушить волосики — не крутится. И денежка не капает. Если газа нет, то спичка не зажигает ничего, и яичко не жарится. И не платишь за то, что не используешь. Платежка будет 0 гривен, если не будет ни света, ни газа. IQ как у табуретки. Виталий Волочай

Виталий Волочай/Фото: instagram.com/v1latko

Тем не менее украинцы встали на защиту девушки и раскритиковали комментатора за слишком грубый ответ.

"А перерасчеты и тому подобное не слышали? Вы где живете?"

"Уважаемый мальчик, мамка твоя знает, о твоих навыках с уважением писать, даже если у тебя есть отдельное мнение?"

"Хорошо, что ты не комментируешь Формулу. Так бы прекратил смотреть"

"Чувак ты тупее табуретки, котел на поддержке берет 3 кВт, а на холодном запуске 18, видишь разницу? Плюс если тариф поднимут, то там и за пару часов уже плюсанет к коммуналке. Если голова не варит, то лучше молчи"

"Это ты, похоже, не понимаешь элементарных вещей. Именно когда свет будут выключать по 16 часов, после его включения потребление будет расти очень стремительно, именно такие цены вполне возможны.

А вообще – иди н***й. Какое ты вообще имеешь право так обращаться к девушке и ее оскорблять?"

"Оно то так, но на деле просто будет, как и в те блэкауты — света нет, но платежка больше, потому что когда его включают то вся холодильная техника начинает е**шить по полной, люди тоже стараются все сделать, что требует электричества, да и тариф, как всегда, поднимут "на восстановление инфраструктуры". С газом будет та же тема, выжечь газ, чтобы обогреть квартиру с 16-18° нужно меньше чем нагреть с 10°"

Отметим, подорожание "коммуналки" зимой 2026-2027 прогнозирует сооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он считает, что платежка вырастит в цене на 40-50% в сравнении с прошлым годом до условных 6000 грн.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде Украины не ждут критических блэкаутов этой зимой, несмотря на пессимистические прогнозы. Тем не менее краткосрочные отключения в связи с обстрелами возможны.