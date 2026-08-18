Не на этой неделе? Что известно о назначении Радой министра обороны
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Люди продолжают выходить на протесты с требованием вернуть на должность министра обороны Михаила Федорова
Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко оценил вероятность, что на этой неделе состоится голосование за кандидатуру нового министра обороны после отставки предыдущего главы МО Михаила Федорова. О том, что уже в среду 19 августа, Верховная Рада может проголосовать за кандидатуры министров обороны и иностранных дел, сообщают нардепы.
Как сказал Корниенко "Телеграфу", Рада не может голосовать, если нет представления. Информации о том, будет ли представлена кандидатура на этой неделе, у Корниенко, по его словам, нет. Если будет представление, будет голосование, говорит нардеп. Как известно, кандидатуры на должности министра обороны и министра иностранных дел представляет в Верховную Раду президент Украины. ВР будет работать в режиме пленарных заседаний 18-21 августа.
Будет ли голосование за кандидатуры на должности глав Минобороны и МИД на этой неделе — что говорят в Раде
Народный депутат Ярослав Железняк написал, что по данным источников, на этой неделе может быть подано на голосование в ВР на должность главы Минобороны кандидатуру действующего исполняющего обязанности министра обороны Евгения Хмары. А также Андрея Сибиги на должность главы МИД.
Он пишет, что на согласительном совете объявили, что 18 августа у кандидатов будет встреча с фракциями. На 19 августа запланировано голосование по главам Минобороны и МИД.
"Насколько сообщают источники, то Евгений Хмара пойдет на голосование уже не в статусе военного. Соответственно закон под него менять не потребуется ", — пишет Железняк.
Как известно, согласно действующему законодательству Украины, министром обороны может быть только гражданское лицо. Военнослужащий не имеет права занимать этот пост. В то же время Евгений Хмара, исполняющий обязанности главы МО с 16 июля (после отставки правительства и в частности Михаила Федорова), является генерал-майором и военнослужащим СБУ.
Нардеп Алексей Гончаренко также проинформировал, что 19 августа будут голосования по назначению Хмары и Сибиги. По его данным, Зеленский внесет их кандидатуры в ВР 18 августа.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что новые назначения проходят на фоне протестов, которые продолжаются фактически с момента отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины. 16 августа в Киеве прошел очередной протест с участием сотен, если не тысяч, людей.