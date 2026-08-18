Не на этой неделе? Что известно о назначении Радой министра обороны

Люди продолжают выходить на протесты с требованием вернуть на должность министра обороны Михаила Федорова

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Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко оценил вероятность, что на этой неделе состоится голосование за кандидатуру нового министра обороны после отставки предыдущего главы МО Михаила Федорова. О том, что уже в среду 19 августа, Верховная Рада может проголосовать за кандидатуры министров обороны и иностранных дел, сообщают нардепы.

Как сказал Корниенко "Телеграфу", Рада не может голосовать, если нет представления. Информации о том, будет ли представлена кандидатура на этой неделе, у Корниенко, по его словам, нет. Если будет представление, будет голосование, говорит нардеп. Как известно, кандидатуры на должности министра обороны и министра иностранных дел представляет в Верховную Раду президент Украины. ВР будет работать в режиме пленарных заседаний 18-21 августа.

Александр Корниенко. Фото: Слуга народа

Будет ли голосование за кандидатуры на должности глав Минобороны и МИД на этой неделе — что говорят в Раде

Народный депутат Ярослав Железняк написал, что по данным источников, на этой неделе может быть подано на голосование в ВР на должность главы Минобороны кандидатуру действующего исполняющего обязанности министра обороны Евгения Хмары. А также Андрея Сибиги на должность главы МИД.

Он пишет, что на согласительном совете объявили, что 18 августа у кандидатов будет встреча с фракциями. На 19 августа запланировано голосование по главам Минобороны и МИД.

"Насколько сообщают источники, то Евгений Хмара пойдет на голосование уже не в статусе военного. Соответственно закон под него менять не потребуется ", — пишет Железняк.

Как известно, согласно действующему законодательству Украины, министром обороны может быть только гражданское лицо. Военнослужащий не имеет права занимать этот пост. В то же время Евгений Хмара, исполняющий обязанности главы МО с 16 июля (после отставки правительства и в частности Михаила Федорова), является генерал-майором и военнослужащим СБУ.

Нардеп Алексей Гончаренко также проинформировал, что 19 августа будут голосования по назначению Хмары и Сибиги. По его данным, Зеленский внесет их кандидатуры в ВР 18 августа.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что новые назначения проходят на фоне протестов, которые продолжаются фактически с момента отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины. 16 августа в Киеве прошел очередной протест с участием сотен, если не тысяч, людей.