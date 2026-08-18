Дюк в Одессе: как появился самый известный памятник города и почему его хотели заменить

История главного символа Одессы

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На Приморском бульваре в Одессе стоит памятник, который знают даже те, кто никогда не был в городе. Бронзовый Дюк де Ришелье возвышается напротив Потемкинской лестницы уже почти два века.

"Телеграф" рассказывает историю этого монумента в Одессе.

Памятник посвящен Арману Эммануэлю дю Плесси. Он был дальним родственником кардинала Ришелье, известного по роману Александра Дюма "Три мушкетера".

Эммануэль де Ришелье. Гравюра начала XIX века. Фото: Wikipedia

Ришелье часто называют одним из основателей Одессы. Но когда он в 1803 году занял должность градоначальника, городу уже было девять лет. Именно при Ришелье Одесса стремительно развивалась и превратилась в крупный торговый порт.

В 1814 году во Франции к власти вернулись Бурбоны, и герцог уехал на родину. Во Франции Ришелье сделал новую карьеру и стал премьер-министром страны.

Памятник Дюку в Одессе

Ришелье умер в 1822 году. После этого граф Ланжерон, бывший соратник Ришелье, предложил начать сбор средств на памятник.

Монумент заказали скульптору Ивану Мартосу. Памятник заложили 30 июня 1827 года, а открыли 22 апреля 1828 года. Статую и горельефы отливали в Петербурге. Постамент проектировали архитекторы Авраам Мельников и Франц Боффо.

Вид на памятник в 1925 году во время съемок фильма «Броненосец Потемкин» и в 2014-м во время реставрации Потемкинской лестницы. Фото: odessa-life.od.ua

Для его изготовления использовали несколько видов камня. Карниз постамента сделали из розового полированного гранита с берегов Южного Буга. Основанием служит стилобат в форме усеченной пирамиды из местного известняка с четырьмя гранитными ступенями. Монумент выполнен в стиле классицизма.

Памятник Дюку де Ришелье. Фото: Wikipedia/Anna Lenda

Мартос изобразил Ришелье не в военном или гражданском костюме своего времени, а в римской тоге. В одной руке герцог держит свиток.

На трех сторонах постамента находятся горельефы. Они символизируют земледелие, торговлю и правосудие. Так скульптор передал основные направления, с которыми связывали деятельность Ришелье в регионе.

Есть и еще одна особенность. Лицо скульптуры не слишком похоже на портреты настоящего Ришелье. Существует версия, что Мартос использовал образ первого римского императора Октавиана Августа. Поэтому знакомый одесситам Дюк имеет скорее идеализированный античный облик, чем точное портретное сходство.

Во время Крымской войны англо-французская эскадра обстреливала Одессу. Одно из ядер взорвалось рядом с памятником и повредило его постамент. После войны поврежденное место закрыли чугунной накладкой со стилизованным изображением пушечного ядра.

В 1969 году, когда отмечалось 175-летие создания Одессы, в городе предложили заменить памятник Дюку. На его месте планировали установить памятник Александру Суворову. Но планы по замене монумента не реализовали.

С начала российского полномасштабного вторжения в Украину памятник закрыли мешками с песком.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что произошло с памятником Дюку за то время, пока он был закрыт мешками.