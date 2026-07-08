Известная больница объяснила странные цены на протезы, но вопросов меньше не стало

Интересно, в чей карман попал "заработанный" миллион

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Больница Святого Пантелеймона во Львове, являющаяся базой для центра "Незламні", считает, что тендер на 300 млн грн по закупке протезов, который отдали только что зарегистрированному ФОПу, состоялся в рамках закона.

Об этом говорится в ответе больницы на запрос "Телеграфа", направленный в рамках подготовки статьи " Протезы с наценкой? Как ФОП-новичок из маркетплейса получил 300 миллионов от львовской больницы ".

В запросе редакция просила прокомментировать, не насторожило ли больницу то, что ФОП Шевченко, который подавался на тендер в феврале 2025 года, возобновил регистрацию только за несколько дней до объявления закупки. И что раньше этот ФОП никогда не участвовал в тендерах такого масштаба, торгуя на маркетплейсе.

Кроме того, "Телеграф" обратил внимание, что ряд комплектующих для протезирования был закуплен у ФОП Шевченко по ценам выше, чем те, что предложил постоянный поставщик больницы — ООО "ОТТОБОК УКРАИНА" — в другом, более позднем тендере.

"Все потенциальные участники имели равный доступ к информации о тендерной документации, обнародованной в электронной системе закупок Prozorro. Однако участие в торгах принял только один участник — ФОП Шевченко О. В. Оснований для отклонения его тендерного предложения у Заказчика — КНП "1 территориальное медицинское объединение г. Львова — не было. В соответствии с требованиями пункта 49 Особенностей с ФОП Шевченко А. В., который был признан победителем процедуры закупки, заключены договоры от 04.03.2026 № 120, от 04.03.2026 № 121 и от 02.03.2026 № 113 по закупке комплектующих. В то же время отмечаем, что официальный представитель производителя — ООО "ОТТОБОК Украина" — участия в указанных торгах не принимал", — говорится в ответе (его текст публикуем полностью).

Ответное письмо больницы Св. Пантелеймона на запрос редакции "Телеграфа"

В то же время больница подчеркнула, что еще до проведения закупки получила от своего постоянного поставщика – ООО "ОТТОБОК Украина" — прайс-лист, где стоимость протезов и комплектующих выше той, которую предложил в договоре ФОП Шевченко".

И как раз в этой детали, вероятно, и кроется основной "дьявол". Потому что анализ развития событий с этой закупкой показывает, что схема здесь, вероятнее всего, была. Судите сами.

С конца 2024 года ООО "ОТТОБОК Украина", официальный дистрибьютор продукции немецкой фирмы Ottobock, постоянно участвовало в тендерах и обеспечивало больницу Святого Пантелеймона протезами и комплектующими от этого известного мирового производителя. Цены, в целом, были значительно ниже, чем те, что наблюдаются в 2026 году.

1 января 2026 года ООО "ОТТОБОК Украина" вводит новые цены на свои протезы и комплектующие, о чем информирует своих клиентов, в том числе больницу Святого Пантелеймона, соответствующим письмом с добавленным прайс-листом. В данном письме указано, что цитируем: "Указанные цены являются базовыми и не учитывают возможные скидки и дополнительные коммерческие условия".

12 февраля больница объявляет три тендера в общей сложности на 300 млн гривен на закупку протезов и комплектующих к ним. Логично было бы предположить, что ООО "ОТТОБОК Украина", как всегда, придет на тендер. Но нет. Компания почему-то не подается.

Вместо известного поставщика на тендер приходит почти ноунейм — ФОП Шевченко, ранее никогда за такие масштабные поставки не отвечавший. Более того, сам ФОП ранее был закрыт и возобновил деятельность за несколько дней до объявления тендера.

ФОП Шевченко предлагает продукцию, абсолютно идентичную той, которую поставляет ООО "ОТТОБОК Украина". Что интересно, если сравнить цены в предложении ФОП и прайс-лист от ООО "ОТТОБОК Украина", то окажется, что у Шевченко они даже ниже.

Фрагмент сравнения стоимости комплектующих от ФОП Шевченко и СТАНДАРТНЫХ прайсовых цен от ООО "ОТТОБОК Украина". Цены ФОП Шевченко - ниже. Отправлено больницей Св. Пантелеймона в ответ на запрос редакции

ФОП Шевченко, будучи одним участником, забирает все три тендера. В марте больница подписывает с ним договоры на уже упомянутые почти 300 млн грн.

НО! В июне проходит новая закупка на аналогичные позиции протезов и комплектующих, на которую уже приходит ООО "ОТТОБОК Украина". И вот здесь оказывается, что компания, как и отмечала в своем письме-сообщении, вполне способна поставлять продукцию дешевле прайса, который ранее разослала своим клиентам. И тогда цены ФОП Шевченко ощутимо проигрывают предложению от официального дистрибьютора. В общей сложности разница составляет более 1 млн грн.

Анализ цен, проведенный "Телеграфом": сравнение РЕАЛЬНЫХ тендерных предложений от ООО "ОТТОБОК Украина" и ФОП Шевченко. Цены ФОП Шевченко выше

Не знаем, как читателю, но для редакции это все выглядит максимально странно. Потому что абсолютно непонятно, какие же такие причины заставили ООО "ОТТОБОК Украина" не прийти на февральский тендер, "уступив" место неизвестному ФОПу? Который, с одной стороны, якобы не выходил за пределы стандартного ценового предложения (того самого прайса, присланного ООО "ОТТОБОК Украина"), что позволило сохранить "законность" всей этой сделки. С другой – "задрал" стоимость на миллион от той цены, которую ООО "ОТТОБОК Украина" может позволить себе предложить своим постоянным клиентам.

Разве что ответом на этот вопрос является тот самый "заработанный" миллион гривен. "Заработанный", похоже, ценой обновления чьей-то ноги или стопы. Если это так, то, наверное, в интересах самой больницы и "Незламних" разобраться, в чей карман он в конце концов попал.

"Телеграф" еще ждет ответа от ООО "ОТТОБОК Украина", в адрес которого также направил запрос. Будем и дальше следить за развитием событий. Не переключайтесь.